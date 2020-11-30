SAP Türkiye Kalite Ödülleri sahiplerini buldu!

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP tarafından verilen ve yılın en başarılı yazılım ve dijital dönüşüm projelerinin seçildiği 2020 yılı “SAP Türkiye Kalite Ödülleri” açıklandı. Dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan SAP Kalite Ödülleri, SAP’nin kalite ilkelerine uyum sağlayarak en başarılı inovasyon ve dönüşüm projelerini hayata geçiren kurumları takdir etmek ve kutlamak amacıyla veriliyor. SAP’nin kalite ilkeleri ise şöyle sıralanıyor: Uygulamaların etkin bir şekilde planlanması, yönetilmesi ve hayata geçirilmesi, hızlı ve düşük maliyetli uygulamalar ile günümüzün hız, değer ve zaman taleplerine cevap verilmesi, iş süreçlerini basitleştirerek organizasyona ciddi iş faydaları sunulması.

İş Dönüşümü, Temel İş Dönüşümü, İnovasyon ve Hızlı Teslim olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilen Kalite Ödülleri’nde her kategorinin Altın, Gümüş ve Bronz kazananlarının yanı sıra bir de “En İyi İş ve Sosyal Etki Yaratan Proje Özel Ödülü” verildi. Ödülleri kazanan projeler arasında Kovid-19 nedeniyle dijital dönüşümün daha da önem kazandığı günümüzde kendi sektörlerinde iş süreçlerini değiştiren, bu zorlu dönemde çarpıcı sonuçlar alan, sürdürülebilirlik konusunda özel çalışmaların yapıldığı projeler de yer alıyor.

“SAP Kalite Ödülleri’nde en iyilerin en iyisini seçiyoruz”

Ödüllerle ilgili açıklamada bulunan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, “Yapay zekâ, öğrenen makineler, nesnelerin interneti, gelişmiş analitikler ve blokzincir gibi çığır açan teknolojilerin de etkisi ile dijitalleşme, artık bir seçenek olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline geldi. Tüm kurumları ve sektörleri etkileyen bu süreçte SAP Türkiye olarak iş ortaklarımız ile birlikte 1.400’ün üzerinde müşterimizin dijitalleşmesinde yol arkadaşlığı yapıyoruz. Tüm sektörlerden her ölçekteki müşterimize ‘siz hayal edin, gelin çözümü birlikte geliştirelim’ diyoruz. SAP Türkiye Kalite Ödülleri ile her yıl sektörünü ve kendi iş süreçlerini adeta kökten değiştiren SAP projeleri ödüllendiriliyor. İş ortaklarımızın katkıları ile müşterilerimizde yarattığımız değeri görmek bizler için çok gurur verici. Bu vesileyle ödül alan tüm müşteri ve iş ortaklarımızı tebrik ediyor, başvuran tüm müşterilerimize de ayrıca teşekkür ediyor ve gelecek dönemde başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Ödül alan şirketler ve iş ortakları

İş Dönüşümü Kategorisi (Business Transformation)

Altın Ödülü: Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SAP İş Ortağı: Detaysoft

Gümüş Ödülü: Borusan Holding

SAP İş Ortağı: itelligence

Bronz Ödülü: Norm Holding

SAP İş Ortağı: itelligence

Temel İş Dönüşümü Kategorisi (Core Business Transformation)

Altın Ödülü: Asas Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

SAP İş Ortağı: Detaysoft

Gümüş Ödül: Borusan Otomotiv

İş Ortağı: SAP Türkiye Danışmanlık Hizmetleri ve Vektora

Bronz: OPET Petrolcülük A.Ş.

SAP İş Ortağı: GoLive, Vektora, Koç Sistem

İnovasyon Kategorisi (Innovation)

Altın Ödülü: Arçelik

SAP İş Ortağı: Accenture

Gümüş Ödülü: Martur Fompak International

Bronz Ödülü: İpragaz

SAP İş Ortağı: Felece

Hızlı Teslim (Fast Delivery)

Altın Ödülü: Koç Holding

SAP İş Ortağı: Detaysoft

Gümüş Ödülü: Yılport Holding

SAP İş Ortağı: SAP Türkiye Danışmanlık Hizmetleri

Bronz Ödülü: Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.

SAP İş Ortağı: GoLive

Özel Ödül:

En İyi İş ve Sosyal Etki Yaratan Proje Özel Ödülü: Arçelik

SAP İş Ortağı: Deloitte Digital Germany