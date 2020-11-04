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SANTA FARMA 10’UNCU İLERLEME BİLDİRİMİ RAPORU’NU YAYINLADI

75 yıldır “Sağlığa sağlıklı hizmet” veren Santa Farma, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi performansını paylaştığı 10’uncu İlerleme Bildirimi Raporu’nu yayınladı.

SANTA FARMA 10’UNCU İLERLEME BİLDİRİMİ RAPORU’NU YAYINLADI

Türkiye’nin 75 yıllık köklü ve güçlü yerli ilaç firması olan Santa Farma, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin, 2019 yılına ilişkin performansını paylaştığı Küresel İlkeler İlerleme Bildirimi Raporu’nu yayınladı.

Kamuoyuna hesap verilebilirlik ve şeffaflığa dayalı bir gönüllülük girişimi olan ve İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele gibi 4 alanda toplanmış 10 ilkeyi kapsayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Santa Farma tarafından 26 Mayıs 2010 tarihinde imzalandı. Santa Farma, sözleşmenin 10 ilkesi doğrultusunda çalışmalarını her yıl düzenli olarak İlerleme Bildirimi Raporu ile yayınlıyor.

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Santa Farma
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