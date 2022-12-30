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Sanayiciler EYT Konusunda Destek Bekliyor

ŞİRKETLER 30.12.2022, 10:18
Sanayiciler EYT Konusunda Destek Bekliyor

Uzun yıllardır talep edilen EYT konusunda yaş sınırlaması olmaksızın hak tanınmasının imalat sanayine etkilerini değerlendiren Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz: “EYT ile emekli olacak vatandaşlarımız, sanayi kuruluşlarımızda görev alan en nitelikli personellerden. Böylesi toplu bir emeklilik dalgası yaşanması neticesinde verimlilikte düşüşler yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Diğer taraftan ise EYT sebebiyle işverenlerin bir anda karşı karşıya kalacakları kıdem tazminatı ödemeleri büyük tedirginliklere yol açmakta. Hali hazırda işletme sermayesi sıkıntısı çeken imalat sanayinin daha fazla sorun yaşamaması adına kamunun kredi desteği vermesi büyük önem arz ediyor” dedi.

Nitelikli işgücü kaybını telafi etmek zor olacak

Plastik sektörü olarak personel konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarının altını çizen Karadeniz, “Ülkemizde nitelikli ara eleman konusunda genel bir sıkıntı olduğu hepimizin malumu, lakin plastik sektörü gibi 300.000’in üzerinde istihdam sağlayan bir sektöre personel yetiştiren meslek liselerinin sayısının iki elin parmağı kadar olması orta ve uzun vadede sorunun çözüleceği konusundaki umutlarımızı azaltmakta. Mevcut sorunun üstüne bir de EYT dolayısıyla kısa bir zaman aralığında işgücünden çekilecek olan nitelikli ve genç personel dolayısıyla kısa vadede yaşanacak sıkıntıları da eklediğimizde daha karamsar bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Emeklilik hakkının kademeli olarak tanınması ve bu süre zarfında işbaşı eğitim programlarıyla ihtiyaç duyulan sektörlerde personel yetiştirilmesi mümkün olacaktır. Bu sayede sanayi üretimimizin ve rekabet gücümüzün düşmesi olasılığı da azalacaktır” dedi.

Sanayiciler kıdem tazminatı konusunda endişeli

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen enerji maliyetlerinin işletme sermayesi ihtiyacını arttırdığını dile getiren Karadeniz, “Sadece enerji maliyetleri değil tüm sanayi girdi maliyetlerinde yüksek bir enflasyon söz konusu. Öyle ki geldiğimiz noktada yurtiçi üretici fiyat endeksi %100’ün oldukça üzerine çıktığını görüyoruz. Tabi bu durum ister istemez işletme sermayesi ihtiyacının artmasına sebep oluyor. Diğer yandan son yıllarda artan finansman maliyeti ve belki de daha mühimi finansmana erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle firmalarımızın potansiyellerini gerçekleştiremediklerini de söylemek gerekiyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımızın yaptığı EYT açıklaması sonrasında sanayicilerin kıdem tazminatı ödemeleri konusunda tedirgin olduğunu söyleyebiliriz. Sanayi kuruluşlarımızın sıkıntı yaşamaması adına Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği desteğin mahiyetinin ve şartlarının bir an önce açıklanmasını arzu ediyoruz” dedi.

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