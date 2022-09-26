Samsung’dan iklim kriziyle mücadeleye 5 milyar dolar

Samsung’un duyurduğu yeni çevresel vizyonu, net sıfır karbon emisyon hedefinin yanı sıra, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, enerji verimli ürünlerin geliştirilmesi, suyun yeniden kullanımının artırılarak, karbon azaltma teknolojilerinin geliştirilmesini ve bu yeni teknolojilere yatırım planlarını kapsıyor.

Yeni taahhüdün merkezinde, 2030 yılına kadar Cihaz Deneyimi Bölümü’nde ve tüm küresel operasyonlarda, 2050 yılına kadar da Cihaz Çözümleri Bölümü’nde ‘net sıfır karbon emisyonu’ seviyesine ulaşılması yer alıyor. Samsung ayrıca, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye ulaşılması için faaliyet gösteren ‘RE100’ küresel sürdürülebilirlik inisiyatifine de katıldı. Samsung, bu taahhüt kapsamında Kore dışında faaliyet gösterdiği tüm uluslararası pazarlardaki elektrik enerjisi kullanımını beş yıl içinde yenilenebilir enerjiyle karşılamayı planlıyor.

Samsung’un yeni çevresel vizyonu, hammadde tedarikinden atıkların geri dönüştürülmesi ve bertarafına uzanan ürün yaşam döngüsünün tamamını kapsıyor. Plan kapsamında, üretim süreçlerinde ortaya çıkan gazların yol açtığı emisyonların azaltımının yanı sıra ürünlerdeki enerji tüketiminin de düşürülmesine yönelik yeni aksiyonlar yer alıyor. Şirket ayrıca karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik teknolojileri kullanmayı da planlıyor. Samsung, 2030 yılına kadar emisyonların azaltılması, su tasarrufu, elektronik atıkların daha kapsamlı olarak toplanması ve kirletici unsurların azaltılması gibi çeşitli çevre dostu inisiyatiflere 5 milyar doların üzerinde yatırım yapacak.

2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefi

Samsung Electronics, Cihaz Deneyimi Bölümü’nde 2030 yılına, kuruluş genelindeyse 2050 yılına kadar doğrudan ve dolaylı karbon emisyonunda net sıfır hedefine ulaşarak, 2021 rakamlarına göre emisyonları yaklaşık 17 milyon ton karbondioksit (CO2e) kadar azaltmayı planlıyor.

Samsung, bu çalışmaları ilerletmek için karbon emisyonlarını azaltan arıtma tesislerinde yenilikçi teknolojilere büyük miktarda yatırımlar yapacak. Samsung, bu kapsamda yarı iletken üretiminden kaynaklanan proses gazlarını önemli ölçüde azaltmak için yeni teknolojiler geliştirmeyi ve 2030 yılına kadar yarı iletken üretim hatlarına arıtma tesisleri kurmayı planlıyor. Samsung Electronics, atık ısı kullanım tesislerinin kapsamını genişletme devam ederken, LNG kazanlarının kullanımını azaltmak amacıyla, elektrikli ısı kaynaklarının kullanımını da değerlendirmeye alacak.

Samsung Electronics, güç tüketiminden kaynaklanan dolaylı karbon emisyonlarını azaltma çabalarını ortaklaştırmak için RE100'e dahil oldu. Bu kapsamda şirket, küresel operasyonlarında elektrik ihtiyaçlarını 2050 yılına kadar yenilenebilir enerjiyle karşılamayı hedefliyor. Bu inisiyatifin bir parçası olan Samsung Electronics, beş yıl içinde Cihaz Deneyimi Bölümü’ne ek olarak Kore dışındaki tüm operasyonlarında tamamen yenilenebilir enerji kullanımına geçmeyi planlıyor. Şirketin yenilenebilir enerji tedarik yöntemlerinden bazılarıysa enerji satın alma anlaşmalarının (PPA) imzalanması, yenilenebilir enerji sertifikalarının satın alınması ve yeşil fiyatlandırma programlarına katılım olacak.

Yenilenebilir enerji kullanıma geçiş için tarihleri belirledi

Samsung, ayrıca tamamen yenilenebilir enerji (elektrik) kullanımına geçme hedefini Asya ve Vietnam pazarları için 2022, Orta ve Latin Amerika için 2025; Güneydoğu Asya, BDT ve Afrika için 2027 olarak belirlendi. ABD, Çin ve Avrupa'da halihazırda yenilenebilir elektrik kullanımına geçmiş olan Samsung, yenilenebilir enerji satın alma anlaşmalarının (PPA) kapsamını da genişletmeyi planlıyor. Samsung’un daha iyi ve temiz bir gelecek taahhüdü kapsamında ayrıca ürünlerinin enerji açısından verimli hale getirilmesi ile daha az elektrik tüketmesini sağlamak bulunuyor. Şirket, bu taahhüdü hammadde tedarikinden atıkların bertaraf ve geri dönüşümüne uzanan daha sürdürülebilir bir ürün yaşam döngüsü gerçekleştirerek destekliyor.

Daha az enerji tüketen ultra düşük güçlü bellek çipler geliştirecek

Samsung, tüketici elektroniğinde günlük enerji tüketimini azaltmak için daha az güç tüketen teknolojilerden yararlanmayı planlıyor. Bu planlamaya göre, veri merkezlerinde ve mobil cihazlarda kullanılan bellek ürünlerinin yıllık güç tüketiminin mevcut ürünlere kıyasla 2025 yılına kadar önemli ölçüde azaltılmasını öngören yeni ‘ultra düşük güçlü bellek çip’ler geliştirilecek.

Şirket ayrıca akıllı telefonlar, buzdolapları, çamaşır makineleri, klimalar, TV'ler, monitörler ve PC'ler olmak üzere yedi tüketici elektroniği ürününün ana modellerinde düşük güç teknolojilerini uygulayarak, 2030 yılına kadar enerji tüketimini 2019 yılına ait aynı özelliklerdeki ürünlere göre ortalama yüzde 30 oranında azaltacak. Samsung ayrıca tedarik zincirleri, lojistik ve kaynak döngüselliği gibi alanlarda emisyonların azaltılmasına yönelik olarak yeni yaklaşımlara odaklanırken, tedarikçilerini de kendi emisyon hedeflerini belirleme konusunda yönlendirecek.