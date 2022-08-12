Sağlıkla ilgili ayrıcalıkları Klinikya’nin web ve mobil uygulamalari ile yaşayın!

Klinikya Teknoloji COO’su Melih Talu, “Kinikya.com ve Klinikya mobil uygulaması aracılığı ile dünyanın her yerinden hastane ve doktorlara zaman kaybetmeden ulaşmayı, online olarak bir doktora görünmeyi ve gerekli reçetelerle birlikte tıbbi tavsiye almayı, kolay ve hızlı hale getiriyoruz” dedi.

Klinikya dijital sağlık uygulaması kullanıcılarına her yerden doktorlara, hastanelere, laboratuvarlara ulaşma ve olduğu yerde sağlık hizmeti alma imkanı sunuyor. Klinikya’nın doktorlar ile online olarak görüşme, kişilerin tüm sağlık verilerini tek merkezden yönetme, bu verilerle birçok doktordan ikinci görüş alabilme ve kolaylıkla farklı hastanelerden teklif alabilme gibi pek çok değerli özelliği var.

Dijital sağlık hizmetleri Klinikya uygulamalarında

Klinikya Teknoloji COO’su Melih Talu yeni web ve mobil uygulamalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Klinikya; kaliteli tedavi ve bakımı, tercih edilen şekilde hastalara ulaştırmak için sağlık hizmeti almak isteyenlerle sağlık profesyonellerini buluşturan bir teknoloji şirketidir. Uygulama içerisinde dünya genelinde kullanılan birçok dil yer alıyor. Bu sayede de dünyanın her yerinden hastalara hizmet sunuyoruz. Uygulamamız en çok medikal nüfusu kapsayan Arapça, İngilizce, Türkçe, Rusça ve Almanca dillerini destekliyor. Bu dilleri destekleyen Türkiye’deki tek online sağlık platformudur.”

“Kişisel Asistan” ile sağlık turizmi desteği

“Kişisel Asistan” hizmeti, yurt dışından sağlık turizmi ile gelen bir kişinin, hizmet alacağı hastaneye girişinden, işlemi gerçekleşip hastaneden ayrılacağı zamana kadarki süreçte hastaya verilen desteği kapsıyor. Hastaya hem çeviri hizmeti veriliyor hem de ihtiyaç duyduğu hizmeti kolaylıkla alabilmesi için kendisine eşlik ediliyor.

4 dilli çağrı merkezi ile 7 gün 24 saat destek

4 dili destekleyen çağrı merkezi hizmetini 7 gün 24 saat veren Klinikya, piyasada yüksek bedellerle verilen bu hizmeti hastanelere piyasanın çok altında rakamlarla sunuyor. Klinikya üzerinden hizmet alanlar aldıkları hizmeti puanlayabiliyorlar.

Geniş hizmet ağına kolay ulaşım

Hasta için gizlilik bariyeri oluşturan Klinikya, tüm KVKK ve bakanlık yönetmeliklerini uygulama ve takibini sağlıyor. Blockchain teknolojisi ve MS güvenlik duvarları ile saldırılara karşı veriler korunuyor.

Kullanıcılar, Klinikya ile istedikleri işlemi yapan hastane, klinik ve sağlık kurumlarından oluşan uzun bir listeyi birkaç tıklama ile görüntüleyebiliyor. Fiyat talep ederek uygulama üzerinden tüm detaylarını görüntüleyebiliyor.