Son Dakika

Sabancı Vakfı Hibe Programı’nın 2023 Yılı Başvuruları Açıldı

Sabancı Vakfı’nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını, topluma aktif katılımlarını sağlama hedefiyle sürdürdüğü Hibe Programı’nın yeni dönem başvuruları açıldı.

ŞİRKETLER 02.01.2023, 12:38
Sabancı Vakfı Hibe Programı’nın 2023 Yılı Başvuruları Açıldı

Başvurular, 2 Ocak – 8 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Toplumsal gelişimin sağlanmasında sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda, Sabancı Vakfı Hibe Programı ile 16 yıldır kesintisiz olarak sivil toplum kuruluşlarını destekliyoruz. Bugüne kadar yol arkadaşlığı yaptığımız 218 projeye 56 milyon TL’den fazla hibe vererek, Türkiye’nin neredeyse tüm illerinde yüz binlerce insana dokunduk.” dedi 

Sabancı Vakfı’nın, sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007 yılından bu yana uyguladığı Hibe Programı’nın 2023 yılı başvuru süreci başladı. Sivil toplum kuruluşlarının “Nitelikli Eğitim, Eğitime Erişimin ve Devamın Desteklenmesi” ile “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarındaki projelerinin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular 2 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. 

Sabancı Vakfı, Hibe Programı’na başvuru yapacak kurumların kapsayıcı eğitime erişim, kız çocuklarının eğitime devamı, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, haklara dair farkındalık ve güçlenme, bağımsız yaşam ve erişilebilirlik ile ilk kez geçen yıl başvuru kabul etmeye başlayan iklim değişikliği alt temalarından en az birine değinmesini bekliyor.

 

Sabancı Vakfı’nın sivil toplumun güçlenmesi adına gerçekleştirdiği çalışmalara değinen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı olarak toplumsal gelişimin sağlanmasında sivil toplum kuruluşlarının kilit role sahip olduğuna inanıyor, Sabancı Vakfı Hibe Programı ile 16 yıldır kesintisiz olarak desteğimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar yol arkadaşlığı yaptığımız kurumların 218 projesine 56 milyon TL’den fazla hibe vererek, Türkiye’nin neredeyse tüm illerinde yüz binlerce insana dokunduk. Hibe Programı’na geçtiğimiz yıl ilk kez iklim değişikliği teması altında başvuru almıştık. Vakıf olarak ana gündem maddelerimizden biri olarak gördüğümüz bu meseleyi yine kategorilerimiz arasında değerlendiriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu sene de çok değerli projelerin bizlerle birlikte olacağına yürekten inanıyorum. Programımıza yıllar boyunca gösterilen yoğun ilgi, bizleri daha çok çalışmak ve daha iyisini yapmak için motive ediyor. Özveriyle hazırlanmış, umut verici hikayelerin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

 

Projelere 600 bin TL’ye kadar destek verilecek

Bu yıl toplamda 4,5 milyon TL hibe desteği dağıtılacak Sabancı Vakfı Hibe Programı’na başvuracak projelere 200 bin TL ile 600 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak. Desteklenecek projelerin en erken 17 Temmuz 2023’te başlaması, en geç 12 Temmuz 2024 tarihinde sona ermesi ve temel faaliyetlerinin Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor. Hibe Programı başvuruları ve başvuru kriterleri hakkında detaylı bilgiye www.sabancivakfi.org adresinden ulaşılabiliyor. 

#SABANCI VAKFI #Sabancı Vakfı Hibe Program
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 04 Ocak 2023
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:14
İkindi 15:34
Akşam 17:55
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 35
2. Galatasaray 15 33
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 15 16
15. Hatayspor 16 16
16. Kasımpaşa 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. Ümraniye 16 11
19. İstanbulspor 15 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 16 36
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 17 30
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 16 25
11. Crystal Palace 16 22
12. Aston Villa 17 21
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 16 16
15. Bournemouth 18 16
16. Everton 18 15
17. West Ham United 17 14
18. Nottingham Forest 17 14
19. Wolves 17 13
20. Southampton 17 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4