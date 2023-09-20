Sabancı Holding'in Büyüme Stratejileri ve Türkiye'nin Potansiyeli

Sabancı Holding'in başında olan Cenk Alper, ABD'nin en büyük şehirlerinden biri olan New York'ta düzenlenen prestijli bir etkinlik olan 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Özel Sektörünün Büyümeye Katkısı

Cenk Alper'in katıldığı "Büyümeye Öncülük Eden Türk Özel Sektörü" başlıklı panelde vurguladığı ana konular arasında Türkiye'nin ekonomik dinamizmi ve iş dünyasının çevikliği bulunuyor. Alper, "Türkiye'nin sadece kuruluş yeri olmamız sebebiyle değil, aynı zamanda sunduğu büyüme olanakları, stratejik coğrafi konumu ve genç nüfusuyla da yatırımlarımızda önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin global arenada yatırım çekmesinin ana nedenlerinden birinin bu olduğuna dikkat çeken Alper, Sabancı olarak Türkiye'nin bu potansiyelini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Enerji Sektöründeki Yatırımlar ve Planlar

Cenk Alper, Türkiye'nin global tedarik zincirindeki önemini ve enerji sektöründeki potansiyelini öne çıkararak, Avrupa Birliği için stratejik bir enerji partneri olabileceğini dile getirdi. Alper, "Türkiye'nin enerji konusunda göstereceği başarı sadece kendi sınırlarıyla sınırlı kalmayıp, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Irak gibi komşu ülkeler için de büyük bir fırsat olabilir" dedi.

Sabancı Holding'in enerjiye olan ilgisi ve yatırım kararlılığını vurgulayan Alper, önümüzdeki 5 yıl içerisinde enerji sektörüne toplamda 6,2 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı. Sabancı'nın enerji sektöründeki etkisi hakkında somut bilgi veren Alper, "Önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye'de devreye alınacak rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin yaklaşık üçte biri Sabancı imzası taşıyacak." şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, Sabancı Holding'in Türkiye'nin ekonomik ve enerji potansiyeline olan inancını ve bu yöndeki yatırım kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.