Roche İlaç Türkiye Felis 2020’den 5 Ödülle Döndü

Roche İlaç Türkiye, MediaCat tarafından düzenlenen, markaların hayata geçirdiği proje ve kampanyaların yaratıcılık ve etki açısından değerlendirildiği Felis Ödülleri’nde bu yıl 5 farklı kategoride ‘Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

Roche İlaç Türkiye’nin Healthcare Innovation Now: It begins with you projesi Sağlık İletişimi kategorisinde “İç İletişim Çalışması” alanında ödül kazanırken, Digipath Dijital Patoloji Platformu “Eğitim Bilgilendirme Projesi” ve “Sempozyum ve Toplantı Çalışması”, MyMedical Dashboard çalışması “Veri Çıkışlı Hedefleme” ve “Veri Entegrasyonu” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Felis 2020 organizasyonunda aldıkları ödüllerin projelerin başarısını gösteren değerli birer kanıt niteliğinde olduğunu ifade eden Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Natasa Klicko; “Felis 2020’de bu yıl 5 değerli ödüle sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm tedavi alanlarında hayatları değiştirecek bir portföy geliştirmek, bu tedavilere hızlı ve sürdürülebilir erişimi mümkün kılmak üzere çalışmalarımıza devam ederken en büyük odağımız ise yarattığımız etki. Bunu başarmak üzere, daha iyi sonuçlar için tüm hasta yolculuğuna eşlik edecek etkili projeler hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu yöndeki çabalarımızın tescillendiğini görmek bizi daha da iyilerini yapmaya teşvik ediyor” şeklinde konuştu.

Ödül kazanan projelerin detayları şöyle:

Healthcare Innovation Now: It begins with you

Roche çalışanlarının ağırlandığı bu proje, Roche’nin yenilikçi yüzünü, her hastanın kendine özgü, doğru tanı ve tedaviyi doğru zamanda alması anlayışını benimseyen “Kişiye Özel Tanı ve Tedavi” vizyonunu desteklemek için kurgulandı. Projede teknolojinin hastaların hayatına nasıl dokunduğu, dönüşen sağlık sektörü hakkında güncel gelişmeler ve Roche'nin bu gelişmelere nasıl yanıt verdiği etkili bir toplantı içeriğiyle ve güncel teknolojilerin sergilendiği fuaye aktiviteleriyle aktarıldı.

Digipath Dijital Patoloji Platformu

Roche İlaç Türkiye, akciğer kanserinde erken teşhis ve doğru tanının büyük önem taşıdığını göz önünde tutarak, birden fazla doktora hızlı erişim sağlayabilmek adına Türkiye’nin farklı illerinden patologların çevrimiçi değerlendirmeler yaptığı ve uzman hekimler tarafından canlı değerlendirildiği çevrimiçi sempozyumlar kurguladı. Proje sonunda hekimlerin performansları eğitimler öncesine göre 3 kat artış gösterdi.

MyMedical Dashboard

Roche İlaç Türkiye, saha medikal fonksiyonlarının iş süreçlerine ve genel müşteri etkileşimine olan etkisinin ölçümlenebilmesini, çalışanların şirket içinde ve dışında bıraktıkları veri ayak izlerinden anlamlı bilgi oluşturulmasını sağlamak için kullanılan bir algoritma ile medikal çalışan, kurum ve hekim arasındaki ilişkiyi görselleştiren bir platform oluşturdu. MyMedical sayesinde aylık medikal saha ziyareti arttı ve hekimler üzerinde yapılan düzenli anketlerde 1 yıl içinde en iyi bilim servisi sıralamasında Roche 3. sıradan 1. sıraya yükseldi.