Renault Trucks elektrikli araç serisini genişletiyor

Tam elektrikli ürün gamı olan Renault Trucks Z.E. serisindeki araçlar, gürültü kirliliğini önlüyor ve kentsel hava kalitesini koruyor. Sıkı trafik kısıtlamalarına tabi olan uygulamalara bile şehir içi bölgelere erişim sağlıyor.

Nakliye şirketlerinin elektrikli araçlara geçmesine yardımcı olmak için tam elektrikli Renault Trucks kamyonlar, 400 km'ye kadar çalışma menziliyle 3,1 ila 26 ton brüt araç ağırlığı arasında özelleştirilebiliyor.

Renault Trucks D ve D Wide Z.E. şimdi 66 kWh batarya donanımı ile sunuluyor

Batarya, bir elektrikli kamyondaki en maliyetli bileşenlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Renault Trucks, maksimum çalışma aralığını sistematik olarak dahil etmek yerine müşterilerine gerçekten ihtiyaç duydukları menzili sunmayı tercih ediyor. Müşterilerin gerçek uygulama gereksinimlerine göre uyarlanmış bu çözüm, hem yükleri koruyor hem de firmaların rekabet güçlerini arttırıyor.

Renault Trucks D ve D Wide Z.E, artık çeşitli menzil opsiyonları ile sunuluyor. Önceden 50 kWh ile sınırlandırılmış olan bataryalar bulunurken artık araçlar 66 kWh lityum iyon bataryalar ile de donatılıyor. Müşteriler, Renault Trucks D Z.E. için beş farklı konfigürasyonda 66 kWh’ya kadar maksimum altı batarya grubundan seçim yapabiliyor ve bu da 400 km'ye kadar çalışma menzili anlamına geliyor.

Renault Trucks Master Z.E., 3,5 tonluk bir modeliyle piyasaya sürüldü

Renault Trucks, Master Z.E. serisini de genişletiyor. Bu kamyon artık, önceki versiyon olan 3.1 tona yerine 3.5 tonluk brüt araç ağırlığı ile sipariş edilebiliyor. Renault Trucks Master Z.E., 400 kg ek yük taşımasına rağmen 120 km'lik gerçek çalışma menzili sunuyor ve sadece altı saatte tamamen şarj edilebiliyor.

3,1 tonluk ürün yelpazesi, üç farklı uzunlukta (L1, L2, L3) ve iki ayrı yükseklikte (H1, H2) bulunan iki modelden (panelvan ve düz zeminli kabin) oluşuyor. 3,5 tonluk panelvan versiyonu halihazırda piyasada bulunuyor.

Ayrıca 3,5 tonluk Renault Trucks Master Z.E. tam elektrikli hizmet kamyonu, kısa bir süre sonra bir boşaltma römorku veya kaldırma bagaj kapağı olan yüksek hacimli bir konteyner gibi çok çeşitli ekipmana sahip bir platform kabini ve şasi kabini ile birlikte satışa sunulacak.

Renault Trucks Z.E. serisi teknik özellikleri

Renault Trucks Master Z.E.

- Toplam brüt araç ağırlığı 3.1t ile 3.5t arasında

- 57 kW elektrikli motor

- Maksimum tork: 225 Nm

- Maksimum hız: 100 km/h

- Batarya: 33 kWh lityum-iyon bataryalar

- NEDC’ye bağlı menzil aralığı: 200 km

- Gerçek uygulama menzil aralığı: 120 km‘ye kadar

- Şarj : 7 kW AC

Renault Trucks D Z.E.

- Toplam brüt araç ağırlığı: 16t - Ağırlık: 16.7t.

- Mevcut dingil mesafesi: 4,400 mm ve 5,300 mm

- 185 kW elektrikli motor (130 kW kesintisiz güç)

- Elektrikli motorun maksimum torku: 425 Nm.

- Arka aks için maksimum tork: 16 kNm

- İki vitesli şanzıman

- Batarya: Toplamı 200 ila 400 kWh olan lityum-iyon bataryalar

- Gerçek uygulama menzil aralığı: 400 km’ye kadar

- Şarj : 20 kW AC ve 150 kW DC

Renault Trucks D Wide Z.E.

- Brüt araç ağırlığı: 26 t Ağırlık: 27 t.

- Mevcut dingil mesafesi: 3,900 mm, diğerleri talep üzerine mevcut

- Toplam 370 kW'lik iki elektrik motoru (260 kW kesintisiz güç)

- Elektrikli motorun maksimum torku: 850 Nm

- Arka aks için maksimum tork: 28 kNm.

- İki vitesli şanzıman

- Batarya: 200 ila 265 kWh olan lityum-iyon bataryalar

- Gerçek uygulama menzil aralığı: 180 km’ye kadar

- Şarj : 20 kW AC ve 150 kW DC