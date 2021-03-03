Red Bull Kar Havuzu Kostüm Savaşları yayında

Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu 2021, ülkemizde altıncı kez olmak üzere 23 Şubat tarihinde Uludağ Kayak Merkezi’nde düzenlendi. Bu yıla özel olarak ilk kez seyirci katılımına kapalı olarak gerçekleşen etkinlik, filme alındı. Çok yakında Redbull.com adresinde yayınlanacak Red Bull Kar Havuzu 2021’de kayak ve snowboard’daki yeteneklere ek olarak özgün kostümler, yaratıcı ve cesur atlayışlar da jüri tarafından oylandı. -10 derece sıcaklıkta gerçekleşen çekimlerde yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostüm ve ekipmanlarıyla, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalıştı.

Yarışmacılar buz gibi soğuğu tam anlamıyla hissetmeden önce farklı dokuları eğlenceli bir temada buluşturmaktan çekinmedi. Eksi derecelerdeki soğuğa atlamak için tek parça seçimler yerine kostümlerini güçlendirecek detaylardan kaçınmadı. Birbirinden eğlenceli anlara sahne olan yarışmada sosyal medya ve televizyon dünyasından aşina olduğumuz isimler yaratıcılıkta sınır tanımadı. Survivor’la tanınan Nisa Bölükbaşı ‘unicorn’ kostümüyle, Barış Murat Yağcı ise ‘zürafa’ kostümüyle performans sergiledi. Ünlü Youtuber Orkun Işıtmak ‘planör’ kostümüyle, Ralli pilotu Doğan Kabak ise ‘ralli aracında’ yarıştı. Seyahat yazarı Kerimcan Akduman ‘köpekbalığı’ kostümüyle yer alırken, e-spor dünyasının ünlü ismi Cantuğ “UNLOST” Özsoy Half-Life karakteri olan Gordon Freeman kostümüyle katılımcılar arasındaydı.

Kostümlerin yanı sıra yarışmacıların atlayışlarının da ‘yarıştırıldığı’ Red Bull Kar Havuzu’nda snowboard ya da kayak ekipmanlarının yanında, 90 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her malzeme serbestti. Rampadan önce kayak pistinde yarışan katılımcıların atlayış sonrası düştükleri havuz, 150 santimetre derinliğindeydi. Cesaret ve hızın da etkili olduğu yarışta, atlayış stiline dinamik ve atletik bir dokunuş yapmaktan çekinmeyenler bir adım öne çıktı. Son olarak katılımcıların tamamından beklenen ise; anı yaşamaları ve bolca eğlenmeleri oldu.