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Red Bull Dance Your Style dünyanın en iyi dansçısını belirleyecek

Hip hop, popping, house dahil neredeyse tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style, 5 Kasım’da online platformda geri dönüyor.

Red Bull Dance Your Style dünyanın en iyi dansçısını belirleyecek

İzleyicinin jüri olarak dansçıları oyladığı yarışma; Red Bull Dance Your Style 5 Kasım’da bu kez online olarak dans sahnesinin en iyilerini belirlemek için geri dönüyor. Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinin sergileneceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, yeteneklerini gösterebilecek.
 

SON BAŞVURU TARİHİ 15 KASIM

30’dan fazla ülkede, 65 ayrı noktada düzenlenen Red Bull Dance Your Style’ın, bu yıl ilk kez online olarak gerçekleşecek yarışması kendisine güvenen herkesin katılımına açık olacak. Dünyanın dört bir yanından en başarılı dansçıları bir araya getirecek bu benzersiz yarışmada, Türkiye’yi temsil etmek isteyen dansçılar da performans gösterecek. Yarışmaya katılmak için 18 yaşından büyük olmak yeterli. Son başvuru tarihi ise 15 Kasım 2020.
 

Yarışma için aşağıdaki adımlar izlenecek;

  • TikTok üzerinden gerçekleşecek başvurular performanslarını gösterdikleri maksimum 30 saniyelik videolar ile olacak.
  • 2. Performanslar Black Eyed Peas’in ‘Get Loose Now’ isimli şarkısı eşliğinde gerçekleşecek. Video yayınlanırken @RedBullDance hesabı etiketlenecek ve #redbulldanceyourstyle etiketi kullanılacak.
  • Daha önceden belirlenen 8 dansçıya ek olarak, jüri TikTok üzerinden tüm başvuruları değerlendirecek. Ardından finale kalacak 8 yarışmacı daha belirlenecek.
  • 25 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Red Bull Dance TikTok hesabında gerçekleşecek finalde kazananı yine seyircinin oyları belirleyecek. Kazanan kişi, 2021’de Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde yarışma şansı yakalayacak.

Yarışmanın iddialı jüri kadrosunda dünyaca ünlü isimler yer alıyor. Alman hiphop dansçısı Magilla olarak bilinen Majid Kessab, ‘So You Think You Can Dance’ isimli yarışmanın kazananı ABD’li dansçı Leon “Kida The Great” Burns ve Japon dansçı Ibuki Imata yer alıyor.

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Red Bull Dance Your StyleRed Bull
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