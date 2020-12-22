realme’den ödüllü oyun: Monster Party

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, fanları için özel hazırladığı Monster Party isimli oyunla hem eğlendiriyor hem de kazandırıyor. realme akıllı telefon alışverişlerinde geçerli indirim imkanları sunan oyun https://realmemonsters. com/ adresinden Instagram veya Facebook hesapları ile giriş yapılarak 27 Aralık’a kadar oynanabilecek.

realme telefonlarının özelliklerini doğru bilmeye ve hafızaya dayalı oyunda en başarılı isimlere hepsiburada.com’da geçerli olan tek kullanımlık indirim kuponları hediye ediliyor. Oyunda derece yapanların kazanacağı 50 ve 100 TL’lik indirim kuponları 31 Aralık 2020 tarihine kadar sadece realme akıllı telefon alışverişlerinde geçerli olacak.

realme modellerinin sahip olduğu işlemci, kamera, ekran ve şarj özelliklerini temsil eden karakterlerin olduğu Monster Party’de oyuncular hem hafızalarını tazeleyecek hem de realme’yi daha yakından tanıyacak.