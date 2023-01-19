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Re-Set Global Network Uluslararası Pazar Buluşmalarının ilki HAN Spaces Piyalepaşa’da Uganda ve Kenya odağında gerçekleşti

ŞİRKETLER 19.01.2023, 09:11
Re-Set Global Network Uluslararası Pazar Buluşmalarının ilki HAN Spaces Piyalepaşa’da Uganda ve Kenya odağında gerçekleşti

Yüzyıllar öncesinden gelen iş hanı kültürünü tasarım ve teknolojiyle buluşturan HAN Spaces, paylaşım ekonomisinin getirdiği paylaşım kültürünü “Re-Set Global Network” buluşmaları adı altında uluslararası arenaya taşıyor. HAP Event ve Denge Sende iş birliği ile gerçekleşecek toplantılar ticari açıdan önde gelen pazarlarda etkin olan veya iş geliştirmek isteyen iş insanlarını bir araya getiriyor.

Alkaş ve Nurus ortaklığı ile kurulan HAN Spaces yüzyıllar öncesinden gelen iş hanı kültürünü teknolojiyle buluşturan, insana ve doğaya saygılı çalışma alanları tasarlayan ve yöneten bir iş platformu olarak kuruldu. Faaliyet gösterdiği tüm lokasyonlarda bilgiyi paylaşmayı seven ve birlikte üreten bir ekosistem oluşturan HAN Spaces bu kapsamda HAP Event ve Denge Sende ile bir iş birliği başlattı.  “Re-Set Global Network” adı verilen her ay düzenlenecek olan buluşmalar ticari açıdan önde gelen pazarlarda etkin olan veya iş geliştirmek isteyen iş insanlarını bir araya getiriyor. Türkiye’yi merkeze alan bölgesel bir iş ve sosyal bir ağ oluşturmayı ve Türkiye’den çıkacak üretici ve markalara bir pazar yeri imkanı sağlamayı hedefleyen HAN Spaces Avrupa’dan Hindistan’a, Sahraaltı’ndan Orta Asya’ya uzanan bir yelpazede ticaret buluşmalarını hayata geçiriyor.

Re-Set Global Network buluşmaları pandemi sonrasında değişen piyasa şartlarında ülkemize yönelik fırsatların artması ile birlikte ihracatlarını arttırmak, yeni pazarlar oluşturmak ve ürünlerini tüm dünyaya açmak isteyen iş insanları için networking ve tecrübe alışverişi imkanı sağlıyor.

Sahraaltı’nın önde gelen iki pazarı Kenya ve Uganda ticaret buluşmalarının ilk rotası oldu

Altyapı, tarım, üretim, tedarik zinciri fırsatları ile büyük şirketlerin ve girişimcilerin iş geliştirme, yatırım ve ihracat ajandalarının iki önemli rotası Sahraaltı’nın önde gelen pazarlarından Kenya ve Uganda ilk toplantının odağı oldu. Davete Türkiye'nin Afrika açılımı çerçevesinde küresel jeopolitiğin en önemli bölgelerinden birine dönüşen Göller Bölgesi'nin önemli ülkesi Uganda ve Mombasa Limanı ile bölgenin ticaret merkezi haline gelen Kenya odağında ülke üst düzey temsilcilerinin katıldı. Bölgede Sahraaltı Afrika Bölgesinde yatırım yapmış olan Türk şirketlerinden LC Waikiki Uluslararası Mağazacılık Afrika-Asya Genel Müdür Yardımcısı İlker Hacıoğlu ve Uluslararası Mağazacılık Afrika Bölge Sorumlusu Sevda Bilen İlhan ile Flo’dan Kenya Ülke Sorumlusu Özgün İlhan bölgedeki yatırım ve operasyon süreçleri ile ilgili kolaylıkları ve zorlukları anlattılar. İkinci panelde konuşan Uganda Sigortacılık Otoritesi İş Geliştirme ve Planlama Direktörü Ira Sande, sigortacılık ve finans sektöründe Uganda’ya yatırım fırsatlarını anlatırken Doğu Afrika İş Konseyi Başkanı ve Kenya Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Nicholas Nesbitt ve Crypto Sasa kurucusu Bülent Boytorun, Sahraaltı Afrika’da finans piyasaları, mobil bankacılık ve kripto ödemeler ve borsaya dair görüşlerini paylaştı. Nesbitt, Dünya Ekonomik Forumu’nun bu yılki toplantılarında Kenya’ya yatırım yapmaları konusunda yatırımcılara çağrıda bulunacağını ve yeni seçilen ülke başkanı William Ruto’nun Kenya’ya yabancı yatırım çekme konusunda kararlı olduğunu söyledi.  

Türkiye'nin Afrika açılımı çerçevesinde küresel jeopolitiğin en önemli bölgelerinden birine dönüşen Göller Bölgesi'nin önemli ülkesi Uganda ve Mombasa Limanı ile bölgenin ticaret merkezi haline gelen Kenya odağında, büyükelçilerinin katıldığı bir iş sonrası davetinde bir araya geldi. Doğu Afrika’da yer alan Kenya ve Uganda, 100 milyonun üzerinde nüfusları ile pazara erken açılma avantajını ve ticari açıdan sayısız fırsatı içeriyor. 

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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