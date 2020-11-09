Ray-Ban’dan Yeni Sezon Kampanyası: “You’re On”

Yeni sezon daha önce hiç olmadığı kadar kendimizi bulduğumuz anlara odaklanıyor.. Ray-Ban’in yeni sezon kampanyası “You’re On”, anın yaşandığı hayatları, gerçekçi ve zapt edilmemiş neşeyi yakalayan anlık görüntülerle kutluyor. En gerçek halinizle yaşadığınız spontane, samimi davranış anlarını yakalıyor.

Ray-Ban’ın yeni kampanyası etraflarındakilerden habersiz, kendilerini pinball oynamaya kaptırmış iki oyuncuyu resmediyor. Yaşadığımız dönemde anı yaşamak yerine hayatlarımız hakkında gereğinden fazla düşünmeye şartlanmış insanlar olarak her zaman başkalarının bakışları altında yaşıyoruz.

Ray-Ban stillerini gösteren yeni kampanyasının kahramanları oldukları gibi davranıyor ve kimin izlediğini umursamadan anın tadını çıkarıyor. Ray-Ban takmak hayatınızı en iyi şekilde yaşamak için gereken özgüveni size verir. Tüm evren sizi izliyormuş gibi hissetseniz de en karanlık zamanlarınızda bile Ray-Ban ile her zaman hazırsınız!

Ray-Ban’in zamansız, geldiği yeri kutlayan yeni koleksiyonu şimdiye kadarki en gerçek hissettiren ikonik çerçevelerden oluşuyor. I-Shape Sekizgenler, büyük boyutlu geometrik şekilleriyle ve ifadeli kişilikleriyle 1960 ve 70’lerin neşeli özgür ruhunu somutlaştırıyor. Ray-Ban’in arşivlerinden çıkarılan model, onu taktığınızda olduğunuz gibi görünmeniz ve hayatı iki elle yakalamanız için tasarlandı.

Doğrudan 1990’lardan çıkıp gelen Frank, orijinal renkler ve vintage altın Ray-Ban logosu ile koleksiyonda yerini alıyor. Eğlence ve yaratıcılık için tasarlanan hafif metal çerçeveli Frank ile siz hangi halinize bürünmek istediğinizi seçmeniz yeterli!

1950’lerde doğan Wayfarer o zamandan beri hayalperestler, maceracılar ve popüler kültür efsaneleri tarafından çok sevildi. Yeni sezonda Wayfarer ailesindeki State Street modeli dikkat çekiyor.. Asetattan yapılmış ve farklı renk seçeneklerine sahip zarif kare formlu State Street çağdaş bir tarz veriyor.

Işığı öngöremezsin ancak Ray-Ban ile onu yakalamaya her zaman hazırsın. Kendinin en iyi haliyle anda olarak yaşamaya “hazırsan şimdi senin zamanın!“You’re On!”