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Range Rover Evoque 1.5 litrelik Benzinli Motor Seçeneğiyle Türkiye’de

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın premium kompakt SUV’u Range Rover Evoque, vergi avantajı da sunan 1.5 litrelik benzinli motor seçeneği ve 807.963 TL’den başlayan fiyatıyla yollara çıkmaya hazır.

Range Rover Evoque 1.5 litrelik Benzinli Motor Seçeneğiyle Türkiye’de

Şehre ve ötesine hâkim olmak isteyenler için benzersiz bir deneyim vadeden Range Rover Evoque, vergi avantajlı 1.5 litrelik benzinli motoruyla performans ve lüksü bir arada sunuyor. 3 silindirli benzinli motor, ürettiği 160 BG güç ve 260 Nm torku ön tekerleklere 8 ileri otomatik şanzımanla aktarıyor. Önden çekiş sistemi sayesinde sağlanan ağırlık tasarrufu ile 100 kilometrede 8.0 litrelik bir ortalama yakıt tüketimi sunan Range Rover Evoque, 180g/km COkarbon salınımıyla da çevre dostu olmayı başarıyor. İlk kez Yeni Land Rover Defender'da tanıtılan Pivi Pro Bilgi-Eğlence Sistemi ile donatılan Range Rover Evoque’da ayrıca Apple CarPlay ile aynı anda iki telefonu eşleştirebilen bluetooth teknolojisi standart olarak sunuluyor.

“Bakış Açınızı Değiştirin” Showroom Sergi Konsepti

“Bakış Açınızı Değiştirin” showroom sergi konsepti ile otomobil severleri içinde bulunulan dönemin kısıtlarından bir nebze olsun uzaklaştırmayı, hayata farklı bir yerden bakabilmelerini sağlamayı ve özlem duyulan yurt dışı seyahatlerini hatırlatmayı amaçlıyor. 15 Ocak-1 Mart tarihleri arasında görülebilecek konsepte ilişkin hazırlanan tasarımlar bir illüstratör ile çalışılırken, iki boyutlu bir dünyada araçların farklılaşması sağlanıyor.

Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport, Yeni Land Rover Defender, Jaguar I-PACE ve Yeni Jaguar F-TYPE ile özdeşleştirilen şehirlerde geçen hikayeleri canlandıran sergileme konsepti, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim yaşatmayı hedeflerken, sergilemenin odak noktası olan Range Rover Evoque, göz alıcı mimarisiyle dikkat çeken Paris şehri ile eşleştiriliyor. Aracın yanına yaklaşıldığında Paris’i simgeleyen müzik ve kokuların eşlik edeceği ziyaretçiler, bakış açısına göre değişen iki farklı hikayenin içinde kendilerini bulacak. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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