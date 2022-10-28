QNB Finansbank’tan istikrarlı büyüme

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, 2022 yılının son çeyreğinde de yine reel sektörü destekleyen bir dizi projeyi hayata geçireceklerini, sürdürülebilirlik konusunda kararlı adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Tan, QNB Finansbank olarak ekonominin ve müşterilerin ihtiyacı doğrultusunda gereken desteği vermeye hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 49 artarak 555 milyar 144 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, Banka’nın net kredileri yüzde 52 oranında artış kaydederek 304 milyar 862 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 59 oranında artarak 340 milyar 754 milyon TL’ye yükseldi.

2022 yılının ilk 9 aylık döneminde, QNB Finansbank’ın net dönem kârı 11 milyar 471 milyon TL olarak gerçekleşti.