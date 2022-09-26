QNB Finansbank’tan Darüşşafakalı çocuklara destek

QNB Finansbank, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle başta çocuklar olmak üzere toplumun geniş kitleleri için değer yaratmaya devam ediyor. Spordan müziğe, kültür-sanattan eğitime kadar pek çok farklı alanda, birçok projeye imza atan QNB Finansbank’ın gönüllü finansçıları, bu kez ‘İyilik Kermesi’ projesi ile Darüşşafaka Cemiyeti’ne destek oldu.

QNB Finansbank İnsan Kaynakları birimi altında faaliyet gösteren Çalışan Mutluluğu ekibi tarafından organize edilen ‘İyilik Kermesi’ bu yıl ikinci kez düzenlendi. Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Kristal Kule’de banka çalışanları tarafından yapılan ürünlerin satıldığı kermesin tüm geliri çocukların eğitimine katkıda bulunulması amacıyla Darüşşafaka Cemiyeti’ne aktarıldı.

İYİLİK KURUMSAL KİMLİĞİN BİR PARÇASI OLMALI

‘İyilik Kermesi’ ’ne katılan QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan; “İyilik temel bir insani değerdir. Bu durum kurumlar için de geçerlidir. Toplumun kurumlardan beklentisi iyi bir kurumsal vatandaş olmalarıdır. Her kurumun kendine özgü bir sosyal etki alanı var ve başta çalışanları olmak üzere tüm paydaşlarının iyiliğini, en az kârı ve finansal sürdürülebilirliği kadar gözetmesi gerekiyor. İyiliği kurumsal kültürün bir parçası olarak algılanması lazım. Kurum içinde cinsiyet ayrımcılığını önlemeye yönelik adımlar atılması, yeri geldiğinde yardım projeleri düzenlenmesi, ihtiyaç sahibi çocuklara kitap yollamak veya hayvanları beslemek gibi aktiviteler kurumların günlük davranışlarının bir parçası olmalı. Dolayısıyla hem bireyler hem de kurumlar olarak gelecekte daha iyi olabilirsek daha fazla ortak değer yaratabiliriz” dedi.

Tan sözlerine şöyle devam etti; “QNB Finansbank olarak, bu tarz projelerle daha geniş kitlelere ulaşarak içinde yaşadığımız topluma daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Kurum kültürümüzün bir parçası olarak, uzun yıllardır gönüllü finansçılarımızın desteğiyle çeşitli şekillerde şirket içinde ve dışında kaynak geliştirme etkinlikleri düzenliyoruz. Bu etkinliklerden elde edilen gelirler de bağış olarak sivil toplum kuruluşlarına aktarılıyor. Bu nedenle çalışanlarımızın da dahil olduğu sosyal ve toplumsal projeler her zaman önceliğimiz olmuştur. ‘İyilik Kermesi’ gönüllülük projelerimizden bir tanesi. Çalışanlarımızın içinde yaşadığı topluma pozitif katkı sunabilmesi bakımından iyi bir fırsat olarak görüyoruz. Gönüllü finansçılarımızın yaptığı ürünlerin satıldığı bu özel kermesin tüm geliri, Darüşşafaka Cemiyeti’ne aktarılıyor ve buradaki çocuklarımızın eğitimleri için kullanılıyor. Çalışanlarımızın topluma katkı sunma bilincine sahip olmaları ve özellikle eğitim konusunda duyarlı olmaları bizi çok mutlu ediyor. ‘İyilik Kermesi’ ‘nin gelenekselleşmesini ve uzun yıllar devam etmesini arzu ediyoruz.”