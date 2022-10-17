POLİSAN HOLDİNG’İN 2022 YILI HAYAL MÜHENDİSLERİ BELLİ OLDU

Türkiye ekonomisine ve istihdamına 59 yıldır değer katan Polisan Holding, kurucusu rahmetli Necmettin Bitlis’in “Her şey hayal etmekle başlar” sözünden ilham olarak başlattığı “Hayal Mühendisliği Proje Yarışmasının” ikincisini gerçekleştirdi. Sadece Polisan Holding ve iştiraki şirketlerinde çalışanların katılımına açık olan yarışma; “yenilikçi iş fikirleri”, “yenilikçi pazarlama fikirleri”, “müşteri süreçlerinde iyileştirmeler”, “verimlilik” ve “outlier” kategorilerinde düzenlendi ve dereceye giren projelerin desteklenmesine karar verildi. Ayrıca dereceye giren proje sahipleri, üç günlük Almanya gezisi ile ödüllendirildi. Finalistler, Ludwigshafen’de bulunan dünyanın en ünlü fabrikalarından birinin tesislerini gezerek en yeni teknolojiyi yakından inceleme fırsatı buldu.

Polisan’ın Hayal Mühendisliği Proje Yarışması 2023’te Dışarıya Açılacak

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CEO Mehmet Hacıkamiloğlu; “Polisan Holding 1964 yılından beri, hayallerin gerçeğe dönüştüğü, insanlara kendilerini gerçekleştirmeleri için fırsatların verildiği bir yer oldu. Bu duruş ve yaklaşımın mimarı Kurucumuz rahmetli Necmettin Bitlis’dir. Kendisinin, ‘Her şey, hayal etmekle başlar. Hayal etmek yetmez, kafanızda tecessüm edeceksiniz’ sözü her zaman holdinge ve çalışanlarımıza ilham ve cesaret kaynağı oldu. İki yıl önce bu duruşumuzu yarışma ile destekleme kararı aldık ve kurum içine yönelik olarak ‘Hayal Mühendisliği Proje Yarışması’nı başlattık. Bu yıl ikincisini, çalışanlarımızdan büyük bir katılım görerek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi dereceye giren projelerin hayata geçmesi için gerekli tüm desteği sağlayacağız. 2023 yılı itibariyle yarışmayı Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin katılımına açmayı, genç mühendis ve tasarımcıların hayallerine dokunmayı ve gerçeğe dönüştürmeyi istiyoruz. Buna ilişkin çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor” diye konuştu.

Yarışmada Dereceye Giren Projeler Polisan Desteği ile Hayata Geçirilecek

Mehmet Hacıkamiloğlu’nun verdiği bilgiye göre, bu sene düzenlenen “Hayal Mühendisliği Proje Yarışması; “yenilikçi iş fikirleri”, “yenilikçi pazarlama fikirleri”, “müşteri süreçlerinde iyileştirmeler”, “verimlilik” olmak üzere dört kategoride düzenlendi. Jüri özel ödülü ise kategorilerden bağımsız bir “outlier” projesine verildi.

Müşteriye değer yaratan fikirler başlığı altında “Yenilikçi İş Fikri” ile İlknur Yorgancıoğlu, “Yenilikçi Pazarlama” fikri ile Hülya Acar, “Müşteri Süreçlerinde öngördüğü İyileştirmeler” ile de Mete Kayar ödül aldı. Polisan’ın her daim vizyonunda yer alan sürekli iyileştirme hedefleri doğrultusunda, “Verimlilik Arttırma ve Maliyet Azaltma Faaliyetleri” kategorisinde ise Emre Başkal, Cansu Göçer Fereli ve Görkem Şayhan’ın, değer önerisi birinci oldu. Kategorilerden bağımsız Outlier önerisi ile de Yakup Zorba juri özel ödülünün sahibi oldu. Bütün kategorilerde dereceye giren projelerin hayata geçirilmesi için destekleneceği duyuruldu.