Son Dakika

POLİSAN HOLDİNG 2022’NİN DOKUZ AYLIK DÖNEMİNDE KONSOLİDE NET KARINI YÜZDE 259 ARTIRDI

Polisan Holding, 2022 yılının dokuz aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre konsolide gelirlerini yüzde 144 artırarak 3,2 milyar TL’ye, kombine gelirlerini ise yüzde 112 oranında yükselterek 5,2 milyar TL’ye çıkardı. Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, konuya ilişkin açıklamasında talebin daraldığı ve maliyetlerin arttığı böylesi bir dönemde gösterdikleri istikrarı yürüttükleri stratejiye bağladı. Hacıkamiloğlu, gelecek dönem politikalarını ise “Etkin maliyet ve nakit yönetimine odaklanırken, seçici olarak yatırımlarımıza devam edeceğiz” şeklinde açıkladı.

ŞİRKETLER 01.11.2022, 10:30
POLİSAN HOLDİNG 2022’NİN DOKUZ AYLIK DÖNEMİNDE KONSOLİDE NET KARINI YÜZDE 259 ARTIRDI

Kimya, boya, liman işletmeciliği ve gayrimenkul alanlarındaki faaliyetleri, yurt dışındaki operasyonu ve dünyanın iki büyük devi ile geliştirdiği iş ortaklıkları ile karlı gelir büyümesini sürdüren Polisan Holding, 2022’nin dokuz aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre konsolide gelirlerini yüzde 144 artırarak 3,2 milyar TL’ye çıkardı. Holding, konsolide FAVÖK marjını 0,4 puan yükselterek yüzde 17,4’e, net karını da yüzde 259 oranında artırarak 448 milyon TL’ye yükseltti.  Polisan Kansai Boya’nın dahil olduğu kombine finansal sonuçlarda da başarı kaydeden Polisan Holding, kombine gelirlerini yüzde 112 oranında büyüyerek 5,2 milyar TL’ye, kombine FAVÖK marjını ise 0,8 puan artışla yüzde 16,6’ya yükseltti. Polisan Holding’in kombine net karlılığı ise yüzde 228 oranında büyüdü ve 448 milyon TL olarak gerçekleşti.

Boyada İhracat Yüzde 79 Arttı 

Finansal sonuçları değerlendiren Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, gelecekte karlılıklarına ve büyümelerine pozitif katkı sağlamasını bekledikleri yenilikler hakkında da bilgi verdi. İnşaat sektöründeki daralma ve artan hammadde maliyetlerinin nihai fiyatlara yansıması nedeniyle Türkiye dekoratif boya pazarında daralma yaşandığı bilgisini paylaşan Mehmet Hacıkamiloğlu, yabancı iş ortaklıkları olan Polisan Kansai Boya’nın farklı kampanya kurguları ile sahadaki satış ve pazarlama faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. İhracat odaklarını sürdürdüklerini belirten Mehmet Hacıkamiloğlu, “Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Mısır, Fransa, Gürcistan, Rusya, İsrail, Türkmenistan, Hollanda ve Romanya’nın aralarında olduğu 26 ülkeye ihracat yapıyoruz. Londra ile birlikte, yurt dışında 127 satış noktamız var ve geçen yıla göre ihracatımızı yüzde 79 oranında artırdık” dedi. Mehmet Hacıkamiloğlu, çevreyi ve sürdürülebilirliği destekleyen yeni ürün çalışmaları hakkında ise şunları kaydetti; “Polisan Kansai Boya Ar-Ge Merkezimiz zararlı gazların nüfuzuna engel olan, UV dayanımı yüksek, katma değerli dış cephe boyaları üzerinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.”

Kocaeli Körfez Bölgesi’ndeki Poliport, Demiryolu Bağlantısı İçin Görüşmelere Başladı

Polisan Holding’in liman işletme faaliyetlerini yürütmek için kurduğu Poliport’ta sıvı yük tarafında tanklarda doluluk oranının yüzde 95’e ulaştığını kaydeden Mehmet Hacıkamiloğlu, kuru yük, antrepo iş kolları ve kapasite arttırımı yatırımları hakkında şunları kaydetti: “Kuru yük limanında değişen yük profiline uygun verimliliği arttırıcı tedbirler devreye aldık ve rulo sac, pik demir ve boru gibi daha yüksek marjlı ürünleri elleçledik. Kocaeli Körfez Bölgesi’ndeki daha kısa vade ile ürün depolama ihtiyacına istinaden, 8.500 metrekarelik antrepo alanımızı geçici depolama alanına dönüştürerek, antrepo iş kolumuzun operasyonel karlılığını artırdık. 19.600 metreküp ilave sıvı yük tank kapasitemizi 2023 Ocak ayında faaliyete almak üzere yatırımlarımızı sürdürürken, sahadaki kantarların ve dolum adalarının otomasyon çalışmalarına devam ettik. Yük çeşitliliğimizi artırma ve müşterilerimize tüm taşıma formlarında hizmet verme hedefi ile konvansiyonel demiryoluna iltisak hattı ile bağlanacağımız proje için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile görüşmelere başladık. Karlılık odaklı yatırımlarımıza devam ediyoruz.”

Reçine Kapasitesini Artırmak İçin Fabrika, Yapı Kimyasalları İş Kolu İçin Ayrı Bir Bağlı Ortaklık Kurdu

Formaldehit ve reçineleri, yapı kimyasalları ve AdBlue üretimi yapan Polisan Kimya’nın iş kollarında karlılık ve büyüme odaklı adımlar atıldığını söyleyen Mehmet Hacıkamiloğlu, artan talebi karşılamak için yeni bir reçine üretim tesisi kurduklarını ve deneme üretimlerine başladıkları tesisi 4. çeyrekte devreye alacaklarını duyurdu. Yapı kimyasalları iş kolunu, yeni ürün grupları ile büyütmek için Polisan Kimya’dan ayırdıklarını da aktaran Mehmet Hacıkamiloğlu, “30 Eylül itibarıyla, yapı kimyasalları iş kolumuzu, Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları adı ile ayrı bir bağlı ortaklık olarak sürdürmeye başladık. Bu alanda, karlı gelir büyümesi odağı ile ürün yelpazemizi genişletecek çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Polisan Kimya Ar-Ge Merkezi’nin yürüttüğü projelere de değinen Mehmet Hacıkamiloğlu, katma değeri yüksek, yeni reçineler üzerinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Yunanistan’daki PET üretim tesisleri Polisan Hellas’taki son durum hakkında da bilgi veren Mehmet Hacıkamiloğlu, Avrupa enerji krizi ve artan Uzak Doğu rekabeti gölgesinde, hem üretim maliyetlerini, hem de işletme sermayesi ihtiyaçlarını en etkin şekilde yöneterek, bu krizi fırsata çevirebilmek için yoğun mesai harcadıklarını kaydetti. 

#POLİSAN HOLDİNG #POLİSAN HOLDİNG bilanço #Mehmet Hacıkamiloğlu
Yorumlar (0)
17
açık
Namaz Vakti 01 Kasım 2022
İmsak 06:02
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Getafe 12 13
15. Espanyol 12 11
16. Celta Vigo 12 11
17. Girona 12 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4