POLİSAN HOLDİNG 2022’NİN DOKUZ AYLIK DÖNEMİNDE KONSOLİDE NET KARINI YÜZDE 259 ARTIRDI

Kimya, boya, liman işletmeciliği ve gayrimenkul alanlarındaki faaliyetleri, yurt dışındaki operasyonu ve dünyanın iki büyük devi ile geliştirdiği iş ortaklıkları ile karlı gelir büyümesini sürdüren Polisan Holding, 2022’nin dokuz aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre konsolide gelirlerini yüzde 144 artırarak 3,2 milyar TL’ye çıkardı. Holding, konsolide FAVÖK marjını 0,4 puan yükselterek yüzde 17,4’e, net karını da yüzde 259 oranında artırarak 448 milyon TL’ye yükseltti. Polisan Kansai Boya’nın dahil olduğu kombine finansal sonuçlarda da başarı kaydeden Polisan Holding, kombine gelirlerini yüzde 112 oranında büyüyerek 5,2 milyar TL’ye, kombine FAVÖK marjını ise 0,8 puan artışla yüzde 16,6’ya yükseltti. Polisan Holding’in kombine net karlılığı ise yüzde 228 oranında büyüdü ve 448 milyon TL olarak gerçekleşti.

Boyada İhracat Yüzde 79 Arttı

Finansal sonuçları değerlendiren Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, gelecekte karlılıklarına ve büyümelerine pozitif katkı sağlamasını bekledikleri yenilikler hakkında da bilgi verdi. İnşaat sektöründeki daralma ve artan hammadde maliyetlerinin nihai fiyatlara yansıması nedeniyle Türkiye dekoratif boya pazarında daralma yaşandığı bilgisini paylaşan Mehmet Hacıkamiloğlu, yabancı iş ortaklıkları olan Polisan Kansai Boya’nın farklı kampanya kurguları ile sahadaki satış ve pazarlama faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. İhracat odaklarını sürdürdüklerini belirten Mehmet Hacıkamiloğlu, “Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Mısır, Fransa, Gürcistan, Rusya, İsrail, Türkmenistan, Hollanda ve Romanya’nın aralarında olduğu 26 ülkeye ihracat yapıyoruz. Londra ile birlikte, yurt dışında 127 satış noktamız var ve geçen yıla göre ihracatımızı yüzde 79 oranında artırdık” dedi. Mehmet Hacıkamiloğlu, çevreyi ve sürdürülebilirliği destekleyen yeni ürün çalışmaları hakkında ise şunları kaydetti; “Polisan Kansai Boya Ar-Ge Merkezimiz zararlı gazların nüfuzuna engel olan, UV dayanımı yüksek, katma değerli dış cephe boyaları üzerinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.”

Kocaeli Körfez Bölgesi’ndeki Poliport, Demiryolu Bağlantısı İçin Görüşmelere Başladı

Polisan Holding’in liman işletme faaliyetlerini yürütmek için kurduğu Poliport’ta sıvı yük tarafında tanklarda doluluk oranının yüzde 95’e ulaştığını kaydeden Mehmet Hacıkamiloğlu, kuru yük, antrepo iş kolları ve kapasite arttırımı yatırımları hakkında şunları kaydetti: “Kuru yük limanında değişen yük profiline uygun verimliliği arttırıcı tedbirler devreye aldık ve rulo sac, pik demir ve boru gibi daha yüksek marjlı ürünleri elleçledik. Kocaeli Körfez Bölgesi’ndeki daha kısa vade ile ürün depolama ihtiyacına istinaden, 8.500 metrekarelik antrepo alanımızı geçici depolama alanına dönüştürerek, antrepo iş kolumuzun operasyonel karlılığını artırdık. 19.600 metreküp ilave sıvı yük tank kapasitemizi 2023 Ocak ayında faaliyete almak üzere yatırımlarımızı sürdürürken, sahadaki kantarların ve dolum adalarının otomasyon çalışmalarına devam ettik. Yük çeşitliliğimizi artırma ve müşterilerimize tüm taşıma formlarında hizmet verme hedefi ile konvansiyonel demiryoluna iltisak hattı ile bağlanacağımız proje için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile görüşmelere başladık. Karlılık odaklı yatırımlarımıza devam ediyoruz.”

Reçine Kapasitesini Artırmak İçin Fabrika, Yapı Kimyasalları İş Kolu İçin Ayrı Bir Bağlı Ortaklık Kurdu

Formaldehit ve reçineleri, yapı kimyasalları ve AdBlue üretimi yapan Polisan Kimya’nın iş kollarında karlılık ve büyüme odaklı adımlar atıldığını söyleyen Mehmet Hacıkamiloğlu, artan talebi karşılamak için yeni bir reçine üretim tesisi kurduklarını ve deneme üretimlerine başladıkları tesisi 4. çeyrekte devreye alacaklarını duyurdu. Yapı kimyasalları iş kolunu, yeni ürün grupları ile büyütmek için Polisan Kimya’dan ayırdıklarını da aktaran Mehmet Hacıkamiloğlu, “30 Eylül itibarıyla, yapı kimyasalları iş kolumuzu, Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları adı ile ayrı bir bağlı ortaklık olarak sürdürmeye başladık. Bu alanda, karlı gelir büyümesi odağı ile ürün yelpazemizi genişletecek çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Polisan Kimya Ar-Ge Merkezi’nin yürüttüğü projelere de değinen Mehmet Hacıkamiloğlu, katma değeri yüksek, yeni reçineler üzerinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Yunanistan’daki PET üretim tesisleri Polisan Hellas’taki son durum hakkında da bilgi veren Mehmet Hacıkamiloğlu, Avrupa enerji krizi ve artan Uzak Doğu rekabeti gölgesinde, hem üretim maliyetlerini, hem de işletme sermayesi ihtiyaçlarını en etkin şekilde yöneterek, bu krizi fırsata çevirebilmek için yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.