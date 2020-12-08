Pimtaş büyümeye devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sağlık alanı kadar ekonomiyi de etkiledi. Alınan güçlü önlemler sayesinde Türkiye’nin en az etkilenen ülkeler arasına girmesi sağlandı. Pimtaş Plastik pandemiye rağmen Avrupa ülkeleri olmak üzere 106 ülkeye ihracat yaparken, iç pazarda da 81 ilde satış gerçekleştirmeye devam ediyor. İhracatta Avrupa odaklı çalışan şirket yenilikçi ürünleri ile ihracat ağını genişletmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Boru, ek parça, küresel vana, kelebek vana, çekvalf, rakor, havuz ve tesisat ekipmanlarının kendine özgü tasarımını ve imalatını yaptıklarını kaydeden Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, yeni fabrika yatırımlarını da hayata geçirmeye hazırladıklarına ifade ediyor.

Endüstri Yapı Tarım ve Plastik sektöründe hizmet veren Pimtaş Pilastik, 2018’de Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketler araştırmasında, bin 500’ den fazla Ar-Ge merkezi ve tasarımı içinde 2 milyar 28 milyon TL Ar-Ge harcamasıyla 294’üncü sırada yer alıyor. Yılda 25 Ar-Ge projesi gerçekleştiriyor. Mevcut ürünlerinde iyileştirmeler yapıldığını kaydeden Tahmaz, yeni nesil kaplin ürünlerini pazara sunduklarını belirtti. İhracat ağına yeni pazarların eklenmesinin gündemlerinde olduğunu, Avrupa pazarında da daha fazla rol oynamak istediklerine dikkat çekiyor.



Pandemi Döneminde de Pimtaş’tan Yeni Yatırımlar

Pandemi döneminde tüm dünyada yaşanan ekonomik daralmalara rağmen Pimtaş yapmış olduğu yatırımlarla büyüyen Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. 4’üncü fabrika yatırımı ve Ankara’ da açılan deposu ile üretim ve lojistik ağını güçlendiriyor. Pandemi döneminde ticari faaliyetlerinin aksamaması için yeni yöntemler geliştiren Pimtaş, temassız ticaret lokasyonları ile dış ticaret çalışmaları için lojistik ekipleri ve çalışanlarının sağlığını düşünerek uygun çalışma modeli sağlıyor. Bu kapsamda video konferans oturumları gerçekleştirerek, temassız ticaret konusundaki paylaşımları ile çalışmalarına yeni normal düzene ayak uydurarak devam ediyor. Şamil Tahmaz, yatırımlarına gelecek yıllarda da hız kesmeden devam edeceğini belirtti.