Perra Lojistik'ten ihracatın büyümesine destek
Uçtan uca çözüm sunan lojistik şirketine dönüşen Perra Lojistik, önümüzdeki süreçte yurtdışına hamleleriyle globalleşme yolunda daha da ilerlemeyi hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Özdem, ”Ülkemizdeki e-ihracatın büyüme sürecine destek olacağımıza inanıyoruz” diyor.
ŞİRKETLER 16.04.2022, 16:11
Perra Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Özdem, yaptığı açıklamada; “İşimize gösterdiğimiz özen, öncelikle kendimize olan saygıdır. Lojistik güzel bir oyun ve oyunun ötesinde aşk, bu sebeple oyunu gerçekten aşık olanlar oynamalı.” dedi. Perra Lojistik ile ilgili açıklamalarda bulunan Özdem, 2021 yılı verilerine bakıldığında, özellikle dikkatlerini, yoğun çalıştıkları, Karayolu taşımacılığında, İngiltere’ye İhracat ve İthalat yüklemesinin çektiğini belirtirken, bu hacmin %44’lük kısmının da ihracatta mobilya taşımacılığı olduğunu söyledi. Kapıdan kapıya her şey dahil verdikleri bu hizmet sayesinde, her anı gerçekten taşıdıkları için mutlu olduklarını, bu vesileyle de herkesi Perra’lı olmaya davet ettiklerini, iletti.
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