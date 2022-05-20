Pandemi sonrası düzenlenen ilk Domotex Turkey’e ilgi yoğun

Halı ve zemin kaplamaları konusunda dünyanın sayılı fuarlarından Domotex Turkey, bu yıl 7. kez Gaziantep’te kapılarını ziyaretçilerine açtı. 14 ülkeden 216 firmanın katıldığı fuarda özel koleksiyonlarıyla yerini alan Royal Halı ürünlerine ilgi yüksekti.

ŞİRKETLER 20.05.2022, 19:17
Pandemi sonrası düzenlenen ilk Domotex Turkey’e ilgi yoğun

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı (Domotex Turkey), Gaziantep’te kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yerli ve yabancı sektör firmaları ile profesyonelleri bir araya getiren Domotex Turkey’e yeni koleksiyon ve desenleriyle Royal Halı, damga vurdu. 

Türkiye’nin gerçekleştirdiği toplam halı ihracatının geçen yıl 3.2 milyar doları olduğunu, bunun da yüzde 72’lik kısmının Gaziantep’ten gerçekleştiğini söyleyen Royal Halı Genel Müdürü Tansel Tula, Domotex Turkey’in sektör ve kent ekonomisi için çok önemli bir misyon yüklendiğini söyledi. Royal Halı bünyesinde bulunan Pierre Cardin, Atlas ve Studio Halı koleksiyonlarının, pandemi sonrasında ilk kez düzenlenen Domotex Turkey’de sergilendiğini hatırlatan Tula, fuarın yıldızının Royal Halı olduğunu dile getirdi.

2022’de 60’a yakın koleksiyon hazırlandı

Türkiye’nin global markası Royal Halı’nın 60 yakın yeni koleksiyon ve 1000'e yakın yeni desenle Domotex Turkey’de yerini aldığını belirten Tula, 2022’e gerek renk gerek desen anlamında çok güçlü bir spektrum ile hazırlandıklarını ifade ederek, şöyle dedi:

“Yerli yabancı tüm Royal bayileriyle, halı sektörünün profesyonelleriyle buluşmaya hazırız. C240 numaralı stantta yer alıyoruz. Tüm ziyaretçiler Royal Halı, Pierre Cardin, Atlas ve Studio Halı için özel tasarlanmış showroomlarda sergileyeceğimiz 2022’ye özel koleksiyonlarımızı görebilirler. Bu fuarın yıldızı Royal Halı olacak. Düzenlenen bu fuar 3 gün sürüyor. Bugün ilk günümüz bizler Royal Halı olarak 200 metrekarenin üzerinde bir stant ile katıldık. Buradaki katılımımız aslında sembolik çünkü bizim fuar için hazırladığımız kalite ve desenlerimizi buraya sığdırmak mümkün değil. Sadece fuar için yaptırdığımız 10 koleksiyonumuz 300 adet halımız var. Bunları fabrikamızdaki showroomlarda sergiliyoruz. İsteyen her müşterimize orada detaylı gösterebiliyoruz.  Şubat 2022' de İstanbul'da bir lansman yapmıştık. Onunla beraber birleştirdiğimizde 60'a yakın yeni koleksiyon 1000'e yakında yeni desenimiz mevcut. 2022 yılında halı anlamında gerek renk gerek desen olsun çok güçlü bir spektrum ile hazırlandık. Karşılığını da görebileceğimizi umuyoruz. 2 yıldan bu yana fuar gerçekleştirilemiyordu. Tüm dünya pandemi nedeniyle bu şekilde etkinliklere ara vermişti. Bu aranın ardından bu gibi faaliyetlerin gerçekleşmesi de başlı başına bir sevinç kaynağı. Bugün ilk günü olmasına rağmen ortamı analiz ettiğimiz de Gaziantep'e ve kent sanayisine önemli katkılar sunacağını görüyoruz. Fuara da ilginin yüksek olacağını öngörüyoruz.”

Fuarda 14 ülkeden 216 firma yer alıyor

Domotex Turkey, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Halıcılar Odası ve Deutsche Messe Hannover Fairs Türkiye Fuarcılık iş birliğiyle 14-17 Mayıs tarihleri arasında, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen fuarda 14 ülkeden 48'i yabancı 216 firma yer alıyor. 

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