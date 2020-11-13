PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE FLÖRT NASIL ŞEKİLLENECEK

Dünya çapında yaşadığımız olağanüstü bir pandemi dönemi ve tarihe damgasını vuran bir ABD başkanlık seçimleri arasında 2020, tüm dünyadaki bekarlar için de farklı bir yıl oldu. Yaşanan tüm iniş çıkışlar arasında ise hala net olan tek şey ise, insanların aşkı her zamankinden daha fazla bulmak istemesiydi. Karantina günlerinde ise romantizm daha da körüklendi ve her şeyden izole olduğumuz dönemde bile ilişkilerin farklı şekillerde filizlendiğine şahit olduk. İnsanların artık yemek pişirmek veya küresel ısınma gibi gerçekten önemsedikleri konular üzerinden ilişki kurduklarını ve fiziksel temasın artık pek çoğu için önceliğini kaybetti.

OkCupid, 2020'nin sonuna yaklaşırken 2021'de flört dünyasında bizi ne gibi eğilimlerin beklediğini araştırdı. Uygulama üzerinde kullanıcılarının en uygun eşleşmeyi bulmak için yanıtladığı sorulara verilen 450 milyonu aşkın cevap incelendi. İşte dünyanın dört bir yanından bekarların verdiği yanıtlara göre 2021'de flörtün ve ilişkilerin geleceği;

AKTİVİST FLÖRT - FLÖRT AKTİVİZMİ

2020’de OkCupid'de 340.000'den fazla kişi kendilerini aktivist olarak gördüklerini belirtti ve bu konuda liderliği genç kadınlar üstlendi. Z kuşağındaki kadınların yüzde 48'i, Y kuşağındaki kadınların yüzde 41'i kendini aktivist olarak tanımlıyor. Genel sonuca baktığımızda ise Z kuşağı kendini bir önceki Y kuşağına göre yüzde 11 daha aktivist olarak tanımlıyor. Irksal eşitlik ile ilgili yeni sorulara verilen 2,5 milyonun üzerinde yanıta göre 2021'de aktivizme duyulan ilginin daha da artacağını söylenebilir.

SINIR TANIMAYAN AŞKLAR

Salgının dünyaya yayılmasından bu yana farklı ülkeden insanların iletişim kurmasında görülen yüzde 50'lik artışın yanı sıra, bekarlar arasında konumunu "her yere" olarak değiştirenlerin oranında da ciddi bir artış görüldü. OkCupid kullanıcıları arasında 1,5 milyondan fazla insan uzak mesafe ilişkiye sıcak bakıyor. Diğer yandan insanların artık tek aradığı sınır ötesi aşklar değil. Kendi kültürü dışında insanlarla eşleşenlerin de sayısı giderek artıyor. OkCupid kullanıcılarının yüzde 15'i farklı inançları olan biriyle bir ilişkiye korona öncesine nazaran daha sıcak baktığını söylüyor. Pandemi süresinde farklı milletten biriyle ilişkiye sıcak bakanlar arasındaki artış ise yüzde 10.

SELFIE AŞKI

Arkadaşlık uygulaması kullanımı bu yıl görülmemiş seviyelere ulaştı. Dünyanın dört bir yanındaki OkCupid kullanıcılarının yüzde 92'si karantina döneminde aşkı aramaya devam ettiklerini ve neredeyse yüzde 30'u bu süre zarfında en az bir sanal flört yaşadığını söylüyor. İnsanlar uygulamada daha fazla zaman geçirdikçe bekarların flört ettikleri kişilerin profil fotoğraflarına daha dikkat etmeye başladığını görüyoruz. Kullanıcılar konser, tatil gibi farklı yerlerde fotoğraf çekme imkanı bulamayınca profil fotoğraflarında selfie (özçekim) kullanımı da artış gösteriyor. OkCupid’in son araştırmasına göre flört eden kullanıcıların yüzde 95'i en çok gülümseyen selfieleri (özçekimleri) tercih ediyor.

YAVAŞ FLÖRT

İnsanların yüz yüze görüşebilme ihtimali azaldıkça, dijital ve sanal buluşma yoluyla daha derin konuşmaların ve daha fazla romantizmin bir karışımı olan "yavaş flört" dönemi başladı. Karantina sırasında uygulama üzerindeki soruları yanıtlayan 1 milyon OkCupid kullanıcısının yüzde 84'ü fiziksel bir buluşmadan önce duygusal bir bağ kurmanın önemli olduğunu düşünüyor. Flörtte yaşanan bu yavaşlama sayesinde kadınların aşk hayatlarında kontrolü ele alması da artıyor. Örneğin, ABD'deki OkCupid’in kadın kullanıcıları kadınlar salgın sırasında geçen yıl olduğundan daha fazla ilk mesaj gönderiyorlar.

GRETA THUNBERG ETKİSİ

OkCupid'deki kullanıcılar yıl boyunca uygulama içinde yer alan iklim değişikliği hakkındaki sorularımızı 6 milyondan fazla kez yanıtladı. Verilere göre OkCupid kullanıcıları arasında yaklaşık 2 milyon kişi iklim değişikliğinin gerçek olduğuna inanıyor. Bununla birlikte, soruları yanıtlayanlar arasında Y kuşağının yüzde 85'i ve Z kuşağının yüzde 84'ü iklim krizinden endişe duyuyor. İklim değişikliğinin dünya gündeminin en önemli konularından biri olmaya devam etmesi aynı şekilde OkCupid kullanıcıları arasında da yankı buluyor. Her yıl milyonlarca doğa tutkunu eşleşmeye devam ediyor.

DIŞARI ÖZLEMİ

Yılın büyük bir bölümünde karantinada altında kaldıktan sonra insanlar, eşleştikleri kişiyi daha yakından tanımak için dışarıda buluşmak isteyecekler. OkCupid’e dünyanın dört bir yanından yanıt veren kullanıcıların yarısından fazlası (59%), son salgının onları gelecekteki maceralara karşı daha motive ettiğini ve açık hava tarihlerinin sosyal mesafeli buluşmalar için popüler bir seçenek olduğunu söylüyor. Dolayısıyla, hava ısındığında, sosyal mesafeli bir yürüyüş veya parkta koşmak eşleştiğiniz kişinin kalbine giden yol olabilir.