‘’Pandemi ile birlikte Tedarik Zincirinin önemi daha iyi anlaşıldı’’

”Turizm, seyahat, lojistik, konaklama, restoran, perakende ve sağlık sektörleri başta olmak üzere birçok sektör, pandeminin etkisi altında. Beklenmeyen bu kriz ortamından en sağlam şekilde çıkmanın tek yolu ise doğru stok yönetimi” diyen Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer sözlerine şöyle devam etti: “Maalesef COVID-19, dünyada daha önce eşi benzeri görülmemiş bir krize neden oldu. Hemen hemen her sektör bu krizden etkilendi, etkilenmeye de devam ediyor. Bu belirsiz süreçte hepimizin gözlemlediği üzere pek çok şirket ya geçici olarak kapanma kararı aldı ya da ürün tedariğinde çok büyük sorunlar yaşadı. Bununla birlikte, satışlar ya düzensiz seyretti ya da satış kanalları değişti. E-ticarete olan talep arttı. Stok yönetimi ve envanter optimizasyonunda sunduğu dijital çözümler ile Avrupa Pazar lideri olarak, hizmet verdiğimiz çoğu marka doğru stok yönetimi ile bu süreci en hafif zararla atlattı. Hatta bazı müşterilerimizin yıllık cirolarını %5 ile %10 arasında arttırdıklarına şahit olduk. Perakende ve e-ticarette yer alan müşterilerimizde ise bu oranın daha yüksek, neredeyse %30 - %40 seviyelerinde olduğunu söyleyebilirim. Bu da bizi mutlu ediyor. Diğer bir mutluluk veren gelişme de dijital stok yönetimi programımızı kullanarak stoklarını optimize etmeyi hedefleyen şirket sayısındaki artış. Tedarik Zincirinde dijital teknolojilerden faydalanan şirketlerin oranı bu yılın raporlarına baktığımızda %10 seviyelerine yaklaştı. Şirketler dijitalleşmeyi önceliklendirilmesi gerektiğini bu süreçte daha da benimsemiş durumda.” diyen Sezer şirketlere yönelik tavsiyelerini ise şöyle sıraladı.

Önceliklerinizi doğru belirleyin

İlk olarak, hangi ürünlerin şirketiniz için daha önemli olduğunu veya hangi ürünlerin olumsuz koşullardan daha fazla etkilendiğini belirleyin. Örneğin, A-sınıfı ürünleriniz hangisi veya hangi ürünleriniz sınırlı miktarda stoklarınızda mevcut? Size en fazla para kaybettiren veya karlılığınızı düşüren etkenler neler? Hangi ürünlerin satışı bir anda durdu? Bu ürünler fazla stok riskine yol açar mı? Ya da hangi ürünler eskisine göre daha fazla satılıyor ve gelecekteki satış potansiyelleri yüksek olan ürünler hangileri? A sınıfı müşterilerinizin talep öngörüsünde nasıl değişiklikler gözlemleniyor?

Stoğunuzu koruyun

Stoğunuzda sınırlı miktarda olan ürünleri belirlediyseniz, bu ürünlerin doğru müşteri grubuna gittiğinden emin olun. Hatta daha da önemlisi rakibinize gitmediğine emin olun! Bu kulağa basit gelse de içinde bulunduğumuz bu zamanlarda uygulamak son derece zordur. Doğru bilginin zamanında akışı çok önemlidir. Departmanlar arası eksiksiz koordinasyon gerektirir. Genellikle, departmanlar gerekli olan kararları alırlar, ancak devir hızlı hareket etme devri. Hızlı bir şekilde kararları uygulayabilmek gerekir.

Aşırı stoğu önleyin

Tam tersi bir senaryo da, talepteki azalma yüzünden elinizde aşırı miktarda stok birikmesidir. Burada öncelikle şu soruyu sormanız gerekir: Hangi ürünlerimde aşırı stok birikmesi benim için sorun teşkil eder veya işletme sermayemi olumsuz yönde etkiler? Burada eğer varsa kısa raf ömrüne sahip, sezonsal veya yaşam döngüsü kısa olan ürünlere odaklanılmalıdır. Fazla stoğu azaltmak için gerekirse ek bir satış kanalına başvurmanız veya tedarikçilerden bu ürünlerin tedarikini durdurmayı talep etmeniz gerekebilir. Bununla beraber sipariş parametrelerinizi de değiştirmeyi unutmayın. Stratejinizde stokta bulundurma / stoktan çıkarma kararınızı hızlıca verebilirseniz gelecekte gerçekleşecek pek çok sorunu önleyebilirsiniz.

üvenli tedarik

Eğer sınırlı sayıdaki ürünlerin tedariğinde belirsizlik söz konusuysa, tedarikçinizle sürekli temas halinde olmalısınız. Siparişinizdeki ürünlerin ne kadarı ne zaman karşılanıyor? Anlaştığınız tedarik sürelerinizde değişme var mı? Bu ürünleriniz için alternatif tedarikçiniz var mı? Biraz önce saydığımız öncelikleriniz için ihtiyacınız olan ürünleri tedarik etmenizden başka yol yok!