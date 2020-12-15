Pandemi etkisiyle, Dünya E-Ticaret Pazarının DNA’sı değişiyor

Ticaret'in bir kanalı olarak kabul gören "E-ticaret", artık ticaretin kendisine dönüşüyor ve e-Ticaret'in DNA'sı değişiyor. ConnectionDays djital zirvede 2 gün içinde 34 ayrı oturumda 100'den fazla profesyonel konuşmacı yer alacak.

Ülkemizde, e-Ticaret %14’e ulaştı

Pandeminin etkisiyle bu yıl ülkemizde ve dünyada e-Ticaret hacminin katladığını kaydeden TTT Global Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“ 2019 yılında, dünyada gerçekleşen toplam perakende satışlar içinde e-ticaretin oranı %10’lardaydı ve e-ticarette yaklaşık 4 trilyon dolar harcanmıştı. Pandemi öncesinde bu oran; Çin’de %20, ABD’de %14, Avrupa’da ortalama %12, Türkiye’de ise %6 civarındaydı. 2020 sonu itibariyle dünya e-ticaret hacmi 7 trilyon dolara koşuyor. Çin’de tam anlamıyla e-ticaret devrimi yaşanıyor ve e-ticaretin toplam ticaretin içindeki oranı %40’a yaklaştı. Türkiye’de, %14’e ulaştı” dedi.

Türkiye’de, e-Ticaret Hacmi 2020 sonunda 200 Milyar TL’ye koşuyor

Ülkemizde internet kullanıcılarının %36.5’nin e-Ticareti kullandığını ifade eden TTT Global Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları belirtti:

“ Evden çalışmanın yoğunlaştığı, eğitimin tamamen uzaktan moda geçtiği bu dönemde internet yaygınlığı çok daha arttı. Türkiye’de evlerden internete erişim oranı %90.4’e yükselti. Artık nüfusumuzun %79’unun internet erişimi var. Türkiye’de, pandemiden önce nüfusun yüzde 20’si internetten alışveriş yaparken, bu oran 2020 sonu itibariyle %50’ler seviyesine çıktı. 2019 yılında 136 milyar TL olan e-ticaret miktarı, bu yılın sonunda 200 milyar TL’ye koşuyor” dedi.

E-Ticaret’in %99’u lojistiktir

E-Ticaret, "lojistik" demektir diyerek sözlerini sürdüren TTT Global Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları anlattı:

“ Dünyanın en iyi malını, en uygun fiyata müşteriye sunmayı taahhüt etseniz de, müşterilerinize malı beklenen hızda, beklendiği kalitede teslim edemezseniz başarısız olursunuz. E-Ticaret’in %99’u lojistiktir. Müşterilerin beklentilere uygun nitelikteki malı, müşteriyi tatmin edecek hızla teslimat yapamazsanız, başarılı olma şansınız yoktur. Hızlı tedarik ve dağıtım yaparken teslimat operasyonunu etkili yönetemezseniz, dağıtım yaparken akıllı bir şekilde iadeleri toplamayı yapamazsanız yine sonuç hüsran olacaktır. Özellikle giyim segmentinde, satın alınan ürünlerin iade oranları %40’lara yaklaşıyor. Bu operasyonu klasik kargo sistemleriyle çözebilmenizin yolu yoktur. Mobil uygulamalarla desteklenen konum-tabanlı akıllı sistemler kullanmak zorundasınız. Az sayıda depodan tüm ülkeye ürün göndermeye çalışmak yerine, siparişleri geldiği yerde bölgesel toplayabilen, siparişlere konum-tabanlı odaklanabilen, o bölgedeki onaylı ürün tedarikçilerinin stok durumlarını anlık olarak görebilen ya da onlara bir B2B App ile ürünleri canlı sorabilen, arttırılmış zekayla geliştirilmiş yeni nesil tedarik teknolojileri düşünmek gerekiyor. O zaman gereksiz stok maliyetlerinden kurtulacak, iş hacmi ne kadar büyürse büyüsün şişme ortadan kalkacaktır” diye konuştu.

TIRPORT, Geliştirdiği RapidChain Teknolojisi İle E-Ticaret Lojistiğinde Yeni Bir Dönemi Başlatıyor

Lojistik, Enerji & Tedarik Zincirinde Dijitalleşme zirvesinde konuşma yapacak olan TTT Global Başkanı Dr. Akın Arslan, RapidChain teknolojisiyle lojistikte yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, şunları söyledi: