Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar survivor salgın koronavirüs özge gürel corona
Türkiye'nin diplomasi birikimini harekete geçirin
Türkiye'nin diplomasi birikimini harekete geçirin
Kafkasya'daki çözümsüzlük Ermenistan'ın işgali sürdükçe devam edecektir
Kafkasya'daki çözümsüzlük Ermenistan'ın işgali sürdükçe...
Askıda Ekmek Kampanyası paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir
Askıda Ekmek Kampanyası paylaşmayı ve...
Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi
Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde...
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için...

ÖZDÖNER ARTIK TEK TIKLA EVİNİZDE

Döner sektörünün tek kadın yöneticisi Bahar Özürün’ün girişimcilerinden biri olduğu yeni döner markası ÖzDöner, toptan satışın ardından şimdi de online satış ile evlere girdi.

ÖZDÖNER ARTIK TEK TIKLA EVİNİZDE

İŞTE ÖZDÖNER’İN ÜRÜN GAMI
Döner restoranlarına ve kurumsal firmalara baton ve pişmiş döner sunan ÖzDöner,
tazeye.com aracılığıyla son tüketiciye de doğrudan ürün sunmaya başladı.
250 ve 500 gramlık ambalaj seçenekleri ile Kıyma ve Yaprak &amp; Kıyma karışık olmak üzere iki
farklı çeşitte döner taze olarak satışa sunuluyor. ÖzDöner ayrıca lezzetli dönerlerin sırrı
seçilmiş kırmızı etlerden ürettiği bonfile, antrikot, kontrfile, t-bone, pirzola, kuşbaşı, kıyma vb
çeşitleriyle tazeye.com’un kırmızı et kategorisinin de tedarikçiliğini de yürütüyor.
“KALİTE HERKESİN HAKKI”
Bereket Döner ve KasapDöner gibi sektörün önemli firmalarının Genel Müdürlüğü’nün
ardından üç ortağı ile birlikte ÖzDöner’i kuran Bahar Özürün, konuyla ilgili olarak şu
değerlendirmelerde bulundu:
“Pandemi sonrası dışarıda yemekten çekinen ama alıştığı lezzetleri özleyen tüketiciler için
tesislerimizde tamamen kontrollü şartlarda ürettiğimiz tüketime hazır pişmiş dönerler güzel
bir seçenek oldu. Sous vide yöntemiyle de ısıtılabilen dönerlerimiz bu teknikle yeni
kesilmişçesine lezzetle tüketilebiliyor ve çok tercih ediliyor.
Kırmızı et ise, en önemli protein ve demir kaynaklarından biri. Ancak gerek güvenilirlik
gerekse fiyatı nedeniyle tüketici için satın alma süreci en zor olan kategori. Bu nedenle en iyi
ürünü en doğru fiyata satmayı hedefleyen stratejimiz ile tazeye.com’un kırmızı et partneri
olarak da çalışmaya başladık.
Pandemi ile birlikte eskiden sadece belirli kategorilerde kısıtlı bir kesimin tercih ettiği online
alışveriş artık taze gıda da yaygın olarak kullanılıyor. Ancak genelde taze gıda, özelde de
kırmızı et, online alışverişte lojistik yönetiminin çok ön planda olduğu kategoriler. Zaten biz
de bu yüzden özellikle Tazeye.com’u tercih ettik, çünkü soğuk ve donuk gıda lojistiğinde
yılardır çalışan köklü bir grubun ve deneyimli ekibinin girişimi. Bu nedenle ürünümüzün son
tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği süreç konusunda endişe yaşamıyoruz”.

Anahtar Kelimeler:
ÖzDönerBahar Özürün
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.