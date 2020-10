ÖZDÖNER ARTIK TEK TIKLA EVİNİZDE

İŞTE ÖZDÖNER’İN ÜRÜN GAMI

Döner restoranlarına ve kurumsal firmalara baton ve pişmiş döner sunan ÖzDöner,

tazeye.com aracılığıyla son tüketiciye de doğrudan ürün sunmaya başladı.

250 ve 500 gramlık ambalaj seçenekleri ile Kıyma ve Yaprak & Kıyma karışık olmak üzere iki

farklı çeşitte döner taze olarak satışa sunuluyor. ÖzDöner ayrıca lezzetli dönerlerin sırrı

seçilmiş kırmızı etlerden ürettiği bonfile, antrikot, kontrfile, t-bone, pirzola, kuşbaşı, kıyma vb

çeşitleriyle tazeye.com’un kırmızı et kategorisinin de tedarikçiliğini de yürütüyor.

“KALİTE HERKESİN HAKKI”

Bereket Döner ve KasapDöner gibi sektörün önemli firmalarının Genel Müdürlüğü’nün

ardından üç ortağı ile birlikte ÖzDöner’i kuran Bahar Özürün, konuyla ilgili olarak şu

değerlendirmelerde bulundu:

“Pandemi sonrası dışarıda yemekten çekinen ama alıştığı lezzetleri özleyen tüketiciler için

tesislerimizde tamamen kontrollü şartlarda ürettiğimiz tüketime hazır pişmiş dönerler güzel

bir seçenek oldu. Sous vide yöntemiyle de ısıtılabilen dönerlerimiz bu teknikle yeni

kesilmişçesine lezzetle tüketilebiliyor ve çok tercih ediliyor.

Kırmızı et ise, en önemli protein ve demir kaynaklarından biri. Ancak gerek güvenilirlik

gerekse fiyatı nedeniyle tüketici için satın alma süreci en zor olan kategori. Bu nedenle en iyi

ürünü en doğru fiyata satmayı hedefleyen stratejimiz ile tazeye.com’un kırmızı et partneri

olarak da çalışmaya başladık.

Pandemi ile birlikte eskiden sadece belirli kategorilerde kısıtlı bir kesimin tercih ettiği online

alışveriş artık taze gıda da yaygın olarak kullanılıyor. Ancak genelde taze gıda, özelde de

kırmızı et, online alışverişte lojistik yönetiminin çok ön planda olduğu kategoriler. Zaten biz

de bu yüzden özellikle Tazeye.com’u tercih ettik, çünkü soğuk ve donuk gıda lojistiğinde

yılardır çalışan köklü bir grubun ve deneyimli ekibinin girişimi. Bu nedenle ürünümüzün son

tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği süreç konusunda endişe yaşamıyoruz”.