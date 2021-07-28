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ÖZBEKİSTAN’IN KİMYA ÜRETİCİSİ GEBKİM’İ ZİYARET ETTİ

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ticaret Bürosu Başkanı Ramil Mavlyutov ve beraberindeki heyet, Özbekistan’ın kimya şirketi Uzkimyosanoat temsilcileriyle birlikte Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si GEBKİM’i ziyaret etti. GEBKİM, hâlihazırda Tatar kimya devi TATNEFT’den tesis yatırımı almaya hazırlanıyor. 

ÖZBEKİSTAN’IN KİMYA ÜRETİCİSİ GEBKİM’İ ZİYARET ETTİ

Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si GEBKİM, RF Tataristan Cumhuriyeti Ticaret Bürosu Başkanı Ramil Mavlyutov ile Özbekistan’ın kimya şirketi Uzkimyosanoatın Yönetim Kurulu Başkanı Jubarek Mirzamahmudov’u beraberlerindeki heyetlerle ağırladı. 24 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen ziyarette GEBKİM’in faaliyet alanı ve imkânlarının yanı sıra GEBKİM Anaokulu ve GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni de inceleyen heyetler, ziyaretten olumlu düşüncelerle ayrıldı.

TATNEFT YATIRIMI İÇİN ÖN ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’un başkanlığında 24 Haziran Perşembe günü bir araya gelen Kocaeli-Gebze Kimya İhtisas OSB (GEBKİM) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve Tatneft Genel Müdürü Nail Maganov, GEBKİM’te gerçekleşecek tesis yatırımı için ön anlaşma imzalamıştı. Tatneft yatırımıyla Orta Asya coğrafyasından daha çok yatırımın gelmesi bekleniyordu. 

“ALANINDA GÜÇLÜ KİMYA ÜRETİCİLERİ GEBKİM’DE”

GEBKİM’in ilk kimya ihtisas OSB’si olarak öne çıktığını belirten GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si olarak alanında güçlü kimya üreticilerine ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl GEBKİM şirketleri 600 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiler. GEBKİM, kimya üreticilerini bir araya toplayarak birbirinden beslenen, lojistik sorununun ortadan kalktığı bir ekosistem oluşturuyor. Bu durum daha çok şirketin üretim sahası olarak GEBKİM’i seçmesini sağlıyor” diye konuştu. 

LOJİSTİKTEN KİMYAYA GENİŞ BİR ALANDA FAALİYET GÖSTERİYOR

Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si GEBKİM’i ziyaret eden Uzkimyosanoat Özbekistan’ın önemli kimya üreticileri arasında yer alıyor. Sovyetler Birliği döneminde devlet girişimiyle kurulan kimya şirketlerini tek bir çatı altında toplayan Uzkimyosanoat lojistikten, hammadde üretimine geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Şirketin ürettiği hammadde ve kimya ürünleri arasında; altın ve diğer metallerin madenciliğinde kullanılan kimyasallar, organik kimyasallar, fiberler ve polimer materyaller ve tarım kimyasalları bulunuyor. Ayrıca, Uzkimyosanoat 170 kadar kimyasalın üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirebiliyor. 

GEBKİM’DEN BİR HEYET ÖZBEKİSTAN’I ZİYARET EDECEK

Uzkimyosanoat heyetinin GEBKİM’deki düzeni ve ekosisteminin bir benzerini kendi ülkelerinde kurmak istediklerini belirten GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Uzkimyosanoat çevresinde GEBKİM’i rol model alacak, aynı ekosistemi kendi ülkelerinde yaşatabilecekleri bir proje hayata geçirmek isteniyor. Bu amaçla GEBKİM’den bir heyet Özbekistan’ı ziyaret edecek” ifadelerini kullandı. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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