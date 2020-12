Oyun Satışları 2020'de Rekor Kırdı

Her ay açıkladığı oyun satış raporlarıyla Türkiye oyun sektörünün durumunu gözler önüne seren Oyunfor, bu ay tüm bir yılın verilerini açıklayarak ülkemizde 2020 yılının sektör için nasıl geçtiğini anlamamıza olanak sağladı. Bu verilere göre, oyun sektörü en yüksek satış rakamlarına ulaşıp rekor kırararak geçtiğimiz yıla kıyasla %29 gibi, beklenenin çok üstünde bir büyüme gösterirken Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu bu başarının başlıca sebebi olarak pandemiyle birlikte artan evde kalma sürelerini ve mobil oyunlarda yaşanan patlamayı işaret etti. Mehmet Dumanoğlu, konu hakkında şunları söyledi: ¨Pandemiyle birlikte evde kalma sürelerinin artması, eski oyunculara oyun oynamak için daha fazla süre tanırken yeni bir hobi arayışına giren insanları oyunlarla tanıştırarak sektörün hızlı bir şekilde yükselişe geçmesine zemin hazırladı. Globalde 700 milyon indirilmeyi aşan PUBG Mobile ve 300 milyon indirilmeyi aşan Call of Duty: Mobile gibi, yüksek konfigürasyonlu sistemlere ihtiyaç duymaksızın akıllı telefonlar üzerinden oynanabilen kaliteli oyunların ülkemizde de karşılık bulmasının yükselişin ana sebeplerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.¨



2020’nin şampiyonu PUBG Mobile

Oyunfor’un açıkladığı yıllık verilere göre, Türkiye’de 2020’nin en çok oynanan oyunu PUBG Mobile oldu. Oyunun orijinal, masaüstü versiyonu PlayerUnknown’s Battlegrounds ise kendisine 12. sırada yer buldu. Bununla beraber, çıktığı günden bu yana popülaritesini koruyan; World of Warcraft, Counter Strike: Global Offensive ve Metin2 gibi klasik, çok oyunculu oyunlar, üst sıralarda yer almaya devam etti. Diğer yandan, bir ¨futbol ülkesi¨ olan ülkemizde oyuncular; FIFA, PES ve FM gibi futbol / menajerlik oyunlarından vazgeçmeyerek bahsi geçen serilerin yeni sürümlerine yoğun ilgi gösterdiler.

Satışlar, kategorik dağılımda ise 2019’a göre PC platformunda %5, konsollarda %1 düşüş gösterirken mobil oyun kategorisinde %6 artış gösterdi.



2020’nin en çok oynanan 15 oyunu:



1. PUBG Mobile

2. World of Warcraft

3. Call of Duty: Mobile

4. League of Legends

5. Lords Mobile

6. Counter Strike: Global Offensive

7. FIFA 2020

8. Fortnite

9. PES 2020

10. FM 2020

11. Metin2

12. PlayerUnknown’s Battlegrounds

13. Valorant

14. Call of Duty: Black Ops 4

15. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege



Kadınların oyunlara ilgisi artıyor

2020 yılında, kadınların oyunlara olan ilgisi önceki yıllara göre hatırı sayılır bir şekilde yükseldi. Oyunfor’un verilerine göre kadınlar 2019’da toplam oyun alışverişlerinin %18’ini gerçekleştirirken 2020’de bu oran %30’a çıktı.



2020’nin en çok oyun alışverişi yapan ikinci şehri İzmir

Oyunfor’un açıkladığı verilere göre 2020’de en çok oyun alışverişi yapan şehir İstanbul, ikinci şehir ise Ankara’yı geride bırakan İzmir oldu. Geçtiğimiz yıldan farklı olarak Bursa, Antalya’yı geride bırakarak dördüncü sıraya yerleşti.



30 yaş üstü gamer’ların sayısı artıyor

2020’de oyun alışverişi yapan 30 yaş üstü oyuncuların sayısı geçtiğimiz yıla göre %15 artış gösterdi. 30 yaş altı oyuncular genelin %53’ünü oluştururken 30 yaş üstü oyuncular %47’sini oluşturuyor.



Twitch’in yıldızları: Elraenn ve Pqueen

Oyunfor.com’un yayıncılara destek amaçlı kurduğu Oyunforpay’un verilerine ve Oyunfor kullanıcılarının görüşlerine göre 2020 yılında en çok etkileşim alan kadın yayıncı Pelin Baynazoğlu (Pqueen), erkek yayıncı ise Tuğkan Gönültaş (Elraenn) oldu.



En çok etkileşim alan erkek yayıncılar:

1. Tuğkan Gönültaş (Elraenn)

2. Tuna Akşen (PintiPanda)

3. Ferit Karakaya (wtcN)

4. Mustafa YAVUZ (hazretiyasuo)

5. Mete Özbey (Easter GamersTv)



En çok etkileşim alan kadın yayıncılar:

1. Pelin Baynazoğlu (Pqueen)

2. Gözde Demiral (Miafitz)

3. Merve Burcu Durak (targetlocated)

4. Ceren Pektaş (LunaSpia)

5. Kübra Turhan (Kaytie)