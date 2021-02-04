Oyak Renault ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden önemli iş birliği

OYAK Renault Otomobil Fabrikaları ve Bahçeşehir Üniversitesi arasında, genç girişimcilerin projelerini değerlendirmeye ve geliştirmeye yönelik önemli bir anlaşma imzalandı. Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun’un ev sahipliğinde düzenlenen programa, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura katılırken, ziyarette genç yeteneklere yönelik gerçekleştirilecek programlar, dijital dönüşüm konuları ve iş birliği fırsatları konuşuldu. Ziyarette aynı zamanda, Oyak Renault İnsan Kaynakları ve Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin ortaklaşa hazırladığı, gençleri iş yaşamına ve hayata hazırlamak, kaynak kullanımı gibi önemli alanlardaki faaliyetlerin verimini, kalitesini karşılıklı olarak arttırmanın hedeflendiği CO-OP İş Birliği Niyet Protokolü’nün imza töreni de yapıldı. Bu protokol kapsamında; gelecek dönemde üniversite stajı, tersine mentörlük, markalı dersler, tanıtım seminerleri gibi genç yetenek programlarında iş birlikleri sağlanacak.

“Dijitalleşma ve inovasyon hız kazanacak”

Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun’un açılış konuşmasını yaptığı imza töreninde konuyla ilgili olarak; “Dijitalleşme ve inovasyon çalışmalarına her alanda hız veren Oyak Renault Otomobil Fabrikaları olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençleri desteklemeye, onların heyecanlarını Oyak Renault ailesinin bilgi birikimi ve Ar-Ge konusundaki deneyimiyle birleştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olan Bahçeşehir Üniversitesi ile yapmış olduğumuz iş birliği bizim için büyük önem arz ediyor. Umarım bugün önemli bir adımını attığımız bu iş birliğiyle, sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı insan gücünün arttırılmasına katkı sağlamanın yanı sıra katma değeri yüksek teknolojilerin oluşturulması için de önemli bir zemin hazırlamış olacağız. Bu projenin başlatılmasında emeği geçen, başta Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura’ya, Bahçeşehir Üniversitesi’nin ve Oyak Renault’nun değerli yöneticilerine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Girişimcilik ekositemine katkı sağlayacağız”

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise, anlaşmaya ilişkin şunları söyledi; “Otomotiv sektöründe dünya çapında öncü bir marka olan Oyak Renault’la daha donanımlı, yenilikleri yakından takip eden ve girişimci yeni nesiller yetiştirme noktasında yapmış olduğumuz iş birliğine büyük önem veriyoruz. Üniversitemiz, hem CO-OP eğitim modeli hem de Ar-Ge çalışmalarıyla ülkemizin girişimcilik ekosistemine en çok katkı sağlayan ilk 10 üniversitesinden biri. Bu kapsamda, Oyak Renault iş birliği çerçevesinde de Ar-Ge projeleri, CO-OP (Markalı dersler, staj, kariyer etkinlikleri, tersine mentorluk) ve girişimcilik alanında birlikte çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu anlamda ilk çalışma basamağımız, Oyak Renault üst yönetimiyle uygulanacak olan CO-OP tersine mentörlük sistemimizdir. İş birliğimizin diğer önemli basamakları ise, Ar-Ge projeleri ile girişimcilik programları oluşturmaktır. Oyak Renault ile birlikte, bünyemizde var olan interdisipliner çalışmalarımızı arttırarak Üniversite-Sanayi iş birliği yaklaşımı çerçevesinde sürdürülebilir akıllı hareketlilik (smart mobility) başlıkları altında girişimcilik programları yürüterek, ekosisteme pazar entegrasyonu kuvvetli girişimciler ile katkı sağlayacağız. Bu kapsamda, üniversitemiz ile Renault'un ‘Renaulution’ adını verdiği 5 yıllık strateji planları için insan kaynağı ve yetenek kazanımı konusunda da ortak çalışma alanları oluşturacağız. Bu iş birliğimizin başlatılması noktasında değerli katkılarından dolayı, Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun başta olmak üzere, emek veren tüm ekibe de teşekkür ediyorum.”