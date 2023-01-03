Otomotivde Sürdürülebilirlik Geri Dönüşümle Mümkün!

Ülkemizin en büyük yedek parça şirketlerinden MOTOR AŞİN, yeni yıla giriş yaptığımız bugünlerde otomotivin geleceğine ilişkin analiz ve değerlendirmeleri paylaştı. Günümüzde şehirlerdeki CO2 değerlerinin ortalama yüzde 24’ünü otomobiller oluştururken, araç üretimi için gereken enerji, araç başına 41,8 MJ/kg seviyesinde gerçekleşiyor. Madencilik ve malzeme üretim süreçleri ise araç üretiminde toplam tüketimin yüzde 68’ini oluşturuyor. Alüminyum, plastik, çelik, madeni yağ gibi maddelerin geri dönüşümüyle sürdürülebilirliğin yakalanacağını ifade eden MOTOR AŞİN CEO’su Saim Aşçı ise konuyla ilgili olarak “Enerji ve ham madde krizleriyle boğuşan sektörümüzde, paydaşlar olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Biz de şirket olarak kendimizi bu değişimin bir parçası görüyor 2023 yılını sürdürülebilirlik yılı ilan ederek buna dikkat çekmeyi ve bu konuda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Türkiye otomotiv ve ticari araç pazarında, yedek parça ve satış sonrası sektöründe 52 yıldır faaliyet gösteren MOTOR AŞİN, yeni yılın ilk günlerinde sürdürülebilirlik ve geri dönüşüme dikkat çekti. Pandemi sonrasında birçok sınav veren otomotiv endüstrisinde e-mobilite kavramının temel taşlarından birini de sürdürülebilirlik politikaları oluşturuyor. İçten yanmalı motorla donatılan araçlar, şehir içi CO2 oranında ortalama yüzde 24 pay sahibi olurken, üretimden kaynaklanan araç başına 41,8 MJ/kg seviyesindeki tüketimin yüzde 68’inde ise araçlarda kullanılan madenlerin çıkarılması ve işlenmesiyle yedek parça üretim süreçleri pay sahibi oluyor.

“Sektöre ilham kaynağı olmak adına 2023’ü sürdürülebilirlik yılı ilan ettik”

Üretim süreçlerinde zorlu bir yılı geride bırakan yedek parça ve tedarik sanayinde enerji üretiminde ve ham madde bulunurluğunda yaşanan problemlerin, e-mobilite ve sürdürülebilirliğin önemini tekrar göz önüne koyduğunu ileten MOTOR AŞİN CEO’su Saim Aşçı, yeni yılı şirket olarak sürdürülebilirlik yılı olarak ilan ettiklerini söyledi. Aşçı, yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilirlik insanlık için önemli bir döngü ve dönüşümü ifade ediyor. Kaynaklarımız kısıtlıyken ihtiyaçlarımız ise sınırsız. Bu kavram bizlere bu iki arasında dengeyi sağlamayı öğreterek, kendi kendine yeten, süreklilik kazanan bir döngüyü işaret ediyor. Biz de kendimizi bu değişimin bir parçası görüyor ve ekosistemin bir paydaşı olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. 2023 yılımızı sürdürülebilirlik yılı ilan ederek buna dikkat çekmeyi ve bu konuda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında; yaşadığımız, çalıştığımız, kaynaklarını kullandığımız ve satış yaptığımız her yerde toplum üzerinde olumlu bir etki yapmak ve sürdürülebilirlik bilincini tüm sosyal çevremize yaymak olacaktır. Tüm sektöre ilham kaynağı olmak istiyoruz.” dedi.

Yağ filtresinden inşaat malzemesi, taban halısından evcil hayvan paspası

MOTOR AŞİN’in araştırma raporuna göre bir otomobilin üretiminde kullanılan binlerce parça, geri dönüştürüldüğünde otomotiv dahil olmak üzere birçok endüstrisinde tekrar kullanılarak üretimden kaynaklı enerji tüketimini düşürürken çevre kirliliğini de önleyebiliyor.

Akü: En çok geri dönüştürülen otomobil komponentlerinden aküler, geri dönüşüm şirketleri tarafından kurşunu akülerden ayırıyor ve akülerin içindeki asidi nötralize ediyor. Üreticiler, bitmiş akülerden çıkarılan geri dönüştürülmüş malzemelerden yeni aküler üretiyorlar.

Araç lastikleri: Ömrünü tamamlayan lastikler, kaldırım ve yollarda kullanılmak üzere asfalta dönüştürüyor.

Yağ filtreleri: Kullanılmış yağ filtreleri de kirlenmiş atık ürünlerinden biridir. Kullanılmış yağ filtreleri uygun şekilde geri dönüştürüldüğünde teneke kutulara, inşaat malzemelerine aktarılabiliyor ve yeni otomobil imalatında kullanılabiliyor.

Otomotiv paspasları ve halıları: Halılar ve paspaslar biyolojik olarak parçalanamaz ve atıkları çevresel sürdürülebilirlik için kötüdür. Ancak geri dönüştürülebilirler ve birçok yardımcı unsurları vardır. Örneğin evcil hayvanlar için mama tepsilerinin altına paspas veya evcil hayvanların oturmaları için sıcak bir yer sağlayan halılar şeklinde kullanılabiliyor.

Alternatörler ve marş motorları: Bu parçalar pahalı otomotiv parçalarıdır. Bunlar geri dönüştürülür ve yeniden kullanım için yenilenir.

Otomobil camları: Camlar plastikler arasına sabitlendiğinden, camların ve ön camların geri dönüştürülmesi zordur. Bununla birlikte, otomobil üreticileri, otomotiv camlarının fiberglas yalıtım, cam şişeler ve diğer birçok cam ürüne geri dönüştürülmesini kolaylaştıran gelişmiş araç tasarımlarına sahiptir.

Plastikler: Modern araçlar birçok plastik bileşen kullanılarak üretilmektedir. Örneğin, yakıt deposu, far kapakları ve arabanın iç bileşenleri plastikten yapılmıştır. Plastik bileşenler, mekanik parçalama ve yıkama işlemleriyle geri dönüştürülebilir ve daha sonra bundan yeni ürünler oluşturulabilir.

Motor yağı: Motor yağının tekrar kullanılamayacağı yaygın bir kanıdır. Ancak durum böyle değil, kullanılmış yağ tekrar kullanılmak üzere geri dönüştürülebiliyor ve aynı zamanda petrol endüstrisi için bir hammadde görevi görebiliyor.