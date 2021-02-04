Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona survivor salgın
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin...
Ocakta 73 terörist etkisiz hale getirildi
Ocakta 73 terörist etkisiz hale...
Türkiye nüfusu 83,6 milyonu geçti
Türkiye nüfusu 83,6 milyonu geçti
Okullar Kovid-19 tedbirleriyle açılacak
Okullar Kovid-19 tedbirleriyle açılacak
Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir
Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak...

Otomobil ve Motosiklet Meraklılarının Beklediği Mobilup.com.tr yayında!

Elektrikli araçlar, otomobil ve motosiklet aksesuarları, yedek parça, 2. el motosiklet, servis hizmetleri ve araç koruma ürün ve hizmetlerinin bulunduğu mobilup.com.tr, online alışverişte çeşitliliği ön plana çıkarıyor. Tek tıkla motosiklet-otomobil kullanıcılarına ve meraklılarına güvenilir ve avantajlı hizmetlerin bulunduğu mobilup.com.tr yayında!

Otomobil ve Motosiklet Meraklılarının Beklediği Mobilup.com.tr yayında!

Sıfır otomobil, sıfır motosiklet, elektrikli araçlar, otomobil orijinal yedek parça ve aksesuar, motosiklet orijinal yedek parça ve aksesuar, ikinci el otomobil, ikinci el motosiklet, araç bakım, araç kiralama, araç koruma, mobilup filo ve servis hizmetleri kategorilerinde Mobilup.com.tr sizlerin daima yanında olacak.

-Tek bir platformda orijinal yedek parça modellerini, aksesuarlarını, koruma ve bakım ürünlerini bir araya getiriyor. Üstelik otomobil kullanıcıları için servis hizmetleri, araç kiralama ve ekspertiz hizmetleri de sunarak Mobilup, her açıdan geniş bir hizmet ağı oluşturuyor.

- En uygun orijinal scooter yedek parça ve orijinal motosiklet yedek parça fiyatlarını tek bir alanda inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

- Şehir içinde ulaşım ihtiyacınıza pratik çözümler sunmak amacıyla elektrikli araç modellerini, elektrikli scooter modellerini ve elektrikli tek tekerlek ürünleri detaylı inceleyebilir ve anında online satın alabilirsiniz.

Mobilup.com.tr siparişlerinizi 1-3 gün içinde kargoya teslim ederek, ürünlerinizi çok hızlı bir şekilde adresinize ulaştırıyor. Ücretsiz değiştirme, koşulsuz iade ve ücretsiz standart kargo hizmetleriyle de mobilup’ta hızlı ve kolay bir şekilde alışverişinizi tamamlayın.

Mobilup.com.tr, 55 yıllık tecrübesiyle İsotlar Grup’un otomotiv ve motosiklet alanlarında Türkiye’deki en önemli e-ticaret yatırımı konumunda bulunuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Mobilup.com.trşirket Haberleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.