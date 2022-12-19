Otokar TERRITO'ya “Mükemmel Tasarım” Ödülü

Otobüsleri ile dünyanın dört bir yanında milyonlarca yolcuya konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunan, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, küresel ölçekte adından söz ettirmeye devam ediyor. Son yıllarda araçlarında dinamik ve yenilikçi bir tasarım yaklaşımı benimseyen ve uluslararası platformlarda birçok ödüle layık görülen Otokar yeni bir ödülün daha sahibi oldu. Otokar’ın şehirler arası, servis ve okul taşımacılığı gibi geniş bir kullanım alanı sunmak üzere tasarladığı ve büyük beğeni toplayan otobüsü TERRITO, dünyanın en seçkin tasarım ödüllerinden biri olarak kabul edilen Alman Tasarım Ödülleri 2023 (German Design Awards 2023) kapsamında Yolcu Araçları (Passenger Vehicles) kategorisinde "Mükemmel Tasarım" ödülüne layık görüldü.

Alman Tasarım Konseyi (German Design Council) tarafından düzenlenen etkinlik, tasarım kültürünün çeşitliliğini yansıtmak amacıyla farklı kategorilerde projeleri ödüllendiriyor. Her kategori için uzman bir jüri tarafından seçim yapıldığı etkinlikte TERRITO kısa ve orta mesafelerde çağdaş taşımacılık için sunduğu yenilikçi çözüm ile beğeni kazandı.

"GELECEĞİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ARAÇ TASARLIYORUZ"

Otokar'ın Avrupa başta olmak üzere pek çok pazara yenilikçi ürünler sunduğunu belirten Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman kazanılan ödülle ilgili olarak şöyle konuştu: "50’yi aşkın farklı ülkede işine, okuluna, sevdiklerine ulaşmak için toplu taşımayı tercih eden milyonlarca yolcu ve operatörler için ideal aracı tasarlamak ve geliştirmek için çalışıyoruz. Bugün dünya metropollerinde hizmet veren otobüs sayımız hızla artıyor. Geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda, modern şehirlere yakışır tasarım ve uygulamaların geliştirilmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Küresel çapta kıymetli olan “German Design Award 2023”te “Mükemmel Tasarım” ödülüne layık görülmekten gurur duyduk. Otokar'ı bu önemli ödüle layık gören, emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

ALMAN TASARIM KONSEYİ'NİN ÖNDE GELEN ÖDÜLÜ: GERMAN DESIGN AWARD

Alman Tasarım Konseyi'nin önde gelen ödülü olma özelliğine sahip Alman Tasarım Ödülü(German Design Award), dünya çapındaki yelpazesi ve uluslararası çekiciliği ile tüm endüstrilerde tasarım alanında en prestijli ödüllerden biri. Alman Tasarım Ödülleri, 2012'den beri önemli tasarım trendlerini belirliyor, geniş bir kitleye sunuyor ve onurlandırıyor.