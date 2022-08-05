Ormanları, PanTher Radar ile korumak mümkündür

Ülkemizin ilk elektro-optik termal radarı olan PanTher Radar sistemi, 43 yıldır ileri teknoloji üreten Canovate Group bünyesindeki Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. Canovate Group, veri merkezi (data center) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uca ürün portföyü ile dünyanın 10 global markası arasında yer alıyor. Canovate Balistik tarafından PanTher Radar’ın da bulunduğu termal ve optik ürünlerin yanı sıra, seviye IIIA, III ve IV balistik ürün ailesi ile talebe göre esnek üretim imkanlarıyla hizmet veriliyor.

Derin Öğrenme (Deep Learning) algoritmaları kullanılıyor

Canovate Group teknik yetkililerinin verdiği bilgiye göre, ülkemizin ilk elektro-optik termal radarı olan PanTher Radar projesi, geçtiğimiz yıl hayata geçirildi. Son bir yıldır yangın algoritmaları ve kullanıcı ekranları geliştirilmeye devam ediyor. Mevcut birçok termal ve PTZ kameraya, Canovate yazılımı entegre ediliyor ve bu şekilde Orman Genel Müdürlüğü’nün envanterindeki kamera donanımları, sisteme dahil edebilir hale getirilmiştir. Bunun yanında Canovate’de, TÜBİTAK desteği ile 3D Termal Radar projesi yürütülüyor ve bu proje ile -15 ile +90 derece dikey ve 0-360 derece arasında Termal Görüntü alınarak, analiz yapılabilmektedir. Bunun ile kara, hava ve deniz hedefleri ve hareketliliği kontrol edilebilmektedir. Ayrıca bu proje de, Derin Öğrenme (Deep Learning) algoritmaları kullanılmaktadır. PanTher Radar Sisteminin, ülkemizin yanı sıra, önümüzdeki süreçte özellikle yangınlarla boğuşan ABD, Avustralya, Yunanistan, Brezilya gibi birçok ülkede yoğun talep görmesi hedefleniyor.

PanTher Radar sisteminin özellikleri nelerdir?

1- PanTher Radar sistemi, insandan bağımsız olarak, 10-15 kilometre yarıçapa kadar Dual Spektrum Zoomlu kamera sistemi ile Termal Radar Algoritması kullanılarak, 365 gün-24 saat sürekli gözlem yaparak, alarm üretiyor. Bu sistem, orman yangınlarını önlemek için özel olarak geliştirilmiştir ve patenti alınmıştır.

2-Yangın ve duman algılamasının yanında, istenilen alanlarda hareket analizi algoritması bulunuyor. Bununla örneğin açık alanlarda ve yollarda ormana girip çıkan insan-araç ve diğer canlıları algılama ve alarm üretme imkânı sağlanıyor.

3-Yangın ve alarm üretilen noktalara ait, görüntü analizi ile yaklaşık koordinat bilgisi üretiliyor. Bu açıdan bakıldığında, yerine göre asayiş olaylarına da katkı sunuluyor.

4-İzleme alanındaki hava durumu, güneş radyasyonu, toprak nemi, Ph vb gibi istenen parametreleri gerçek zamanlı algılayıp, izleme merkezine istenen aralıklarda iletiyor.

5-Alarmların bölgesel ve ulusal olarak belirli merkezlerde izlenmesini ve alınan görüntülerin ve verilerin buralarda depolanmasını sağlıyor.

6-Gözetleme merkezinde, insan veya bekçi gereksinimini ortadan kaldırıyor. Geliştirilen görüntü işleme algoritması sayesinde, GPS ve Lazer mesafe ölçer olmaksızın, yaklaşık hedef konumu veriyor. O lası bir duman, ısı algılaması veya hareket gibi değişiklikler, anında yetkililere Yerel ve Uzak İzleme Ekranında izlenebiliyor, e-posta ve SMS vb yöntemlerle iletiliyor.

7- Sağlanan bu veriler Orman için hayati önem taşıyan şu verileri sağlamaktadır:

**Anlık ve gerçek zamanlı ve yerel meteorolojik veriler olduğundan, yangın öncesi kritik uyarılar üretiliyor. Aşırı Sıcak, Çok Düşük Nem, Toprak Kuruluğu vb. Bu sayede bölge, yangın öncesi özel izleme ve korumaya alınabiliyor.

**Yangın esnasında mevcut bilgilerin yanında, rüzgarın yönü ve şiddeti gibi ilave parametreler gerçek zamanlı ve yerel olarak iletildiğinden, müdahale hakkında çok daha doğru kararlar alınması sağlanıyor.