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OPPO, HEVC Advance Patent Havuzu'na Katıldı

Access Advance tarafından yönetilen HEVC Advance Patent Havuzu'na katıldığını duyuran OPPO, HEVC / H.265 video codec standardını uygulamak için gerekli olan, dünya çapında 13.000'den fazla patente erişim sağlayacak.

OPPO, HEVC Advance Patent Havuzu'na Katıldı

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından OPPO, bugün en önemli standartlara dayalı video codec teknolojilerinin temel patentlerini lisanslamak için patent havuzlarının geliştirilmesine, idaresine ve yönetimine liderlik eden Access Advance'ın yönettiği HEVC Advance Patent Havuzu'na katıldığını duyurdu. OPPO, HEVC / H.265 video codec standardını uygulamak için gerekli olan, dünya çapında 13.000'den fazla patente erişim sağlayacak.

Access Advance CEO'su Peter Moller: “OPPO'nun HEVC Advance programımıza katılmasından büyük heyecan duyuyoruz. Lider bir akıllı telefon şirketi olan OPPO'nun araştırma, yenilik ve fikri mülkiyete yaptığı yatırımlar, markayı yeni nesil video codec bileşeni olan VVC dahil olmak üzere telekomünikasyon ve medya endüstrisindeki birçok yeni nesil standardın geliştirilmesinde önde gelen bir katılımcı yaptı. OPPO'nun HEVC programımıza katılımını ve VVC programımızda da desteğini almayı heyecanla bekliyoruz” dedi.

OPPO Kıdemli Fikri Mülkiyet Direktörü Adler Feng ise: “HEVC Advance hem lisans sahiplerinin hem de lisans verenlerin çıkarlarını dengeleyen ve FRAND şartlarını ciddiye alan iş birliğine dayalı bir patent platformudur. OPPO olarak HEVC Advance Patent Pool'a katılmaktan mutluyuz” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
HEVC Advance Patent HavuzuOPPO
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