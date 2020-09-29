OPPO 212 Photography Istanbul'a Sponsor Oldu

29 Eylül 2020, İstanbul – Bu yıl 3'üncü kez düzenlenecek 212 Photography Istanbul, 8-18 Ekim 2020 tarihleri arasında festivale özel bir rota dahilinde 5 farklı mekanda gerçekleşecek. 10 gün boyunca sürecek festival T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla gerçekleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş'nin yanı sıra OPPO'nun altın sponsor olduğu festival, İstanbullulara yeni keşif rotaları da sunacak. Merkez üssü Yapı Kredi bomontiada olacak festivalin bu seneki durakları arasında özel bir rotayla, Tekfur Sarayı Müzesi, Zülfaris Karaköy, Şerefiye Sarnıcı ve Akaretler Sıraevler yer alacak.

Mobil fotoğrafçılık denildiğinde akla ilk gelen marka olan OPPO, globalde olduğu gibi Türkiye'de de sanatı, özellikle fotoğrafçılığı destekliyor. 212 Photography Istanbul'a Türkiye'de bu alandaki tek festival olması nedeniyle sponsor olduklarını söyleyen OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou: “OPPO olarak ürünlerimizde baş döndürücü tasarımı, yenilikçi mobil fotoğraf teknolojileri ile birleştiriyoruz. Akıllı telefonlarımızı geliştirirken görüntü teknolojilerinden asla ödün vermiyoruz. Dünyada ilk pop-up kamera, ilk motorlu döner kamera gibi teknolojilerimizle pek çok ilke imza attığımız mobil fotoğrafçılık alanında tüm hedefimiz dünyayı tamamen yeni bir bakış açısıyla görebilmek ve gösterebilmek… 212 Photography İstanbul, fotoğrafçılıktaki gerçek güzellikleri keşfetmeyi sağlayacağı için bizim için çok önemli. Bu festivalde altın sponsor olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Workshoplar düzenlenecek

Sergiler, atölyeler, film gösterimleri, söyleşiler ve uluslararası bir yarışmayla gerçek bir festival olarak düzenlenen 212 Photography Istanbul'da birbirinden farklı konularda katılımcıların dikkatini çekecek workshoplar da düzenlenecek. Başarılarıyla dünya çapında tanınan Coşkun Aral, 11 Ekim Pazar günü saat 11:00-12:00 arası 'Bir Anı Koleksiyoncusunun Hikayesi'ni anlatacak. 16 Ekim Cuma günü saat 18:00-19:00 arasında katılımcılarla buluşacak olan Sefa Yamak, 'Dijital Koleksiyonculuk' konusunu anlatırken Umut Eker ise 13 Ekim Salı günü saat 14:30-15:30 arasında 'Mobil Fotoğrafçılık' anlatımı ile katılımcıların karşısında olacak.