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OPET’E 30. YILINDA ULUSLARARASI 41 ÖDÜL BİRDEN

Türkiye akaryakıt dağıtım sektörünün en sevilen markası olan ve 30’uncu yılını kutlayan OPET, dünyanın önde gelen iş ödülleri programlarından aldığı ödüllerle adını dünyanın en iyileri arasına adını yazdırdı.

ŞİRKETLER 25.10.2022, 09:53
OPET’E 30. YILINDA ULUSLARARASI 41 ÖDÜL BİRDEN 
OPET, Uluslararası Stevie Ödülleri’nde 20, Globee Ödülleri’nde ise 21 ödüle birden layık görüldü. “Yılın Şirketi”, “Avrupa’nın En İyi Sosyal Sorumluluk Programı”, “Enerji Sektöründe En Yenilikçi Şirket” gibi ödüllerin sahibi olan OPET için jüri üyeleri tarafından “Türkiye’de akaryakıt sektörünün dönüşümüne öncülük ediyor” yorumunda bulunuldu.
 

Sosyal sorumluluk projelerinin lideri, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk; ‘Yılın Sosyal Değişim Yaratıcısı’, ‘İş Dünyasında Yılın Başarılı Kadın Rol Modeli’, ‘Yılın Vizyoner Kadın Lideri’, ‘Yılın Kadını’, ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ ve ‘Enerjide Yılın Yöneticisi’ başlıklarında ödül kazanırken Öztürk, aynı zamanda Stevie International Business Awards’da ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen ilk Türk oldu. 




OPET, dünyanın önde gelen ödül organizasyonlarından üst üste aldığı ödüllerle 30. kuruluş yıl dönümünü taçlandırdı. OPET; sürdürülebilir iş anlayışı, müşteri odaklı dijital ve inovatif çalışmaları, kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi, bilinçli toplum projeleri ve bu projelerdeki bütünsel yaklaşımı ile Stevie International Business Awards, Stevie for Great Employers ve Stevie Women in Business’tan 20 ödülün birden sahibi oldu. OPET, Globee Awards ödül programları Women World Awards, CEO World Awards ve Business Excellence Awards’tan ise 21 ödül kazandı. Globee Awards Business Excellence Awards’ta ve Ceo Worlds Awards’ta ‘Enerjide Yılın Şirketi’ dalında 2 altın ödül alan OPET’in ‘Türkiye'de akaryakıt sektörünün dönüşümüne öncülük ettiğine’ dikkat çekildi. Aynı organizasyonda ‘Enerji ve Sürdürülebilirlikte Yenilikçilik’ bronz ödül, Stevie International Business Awards’ta (IBA) ise enerjide ‘Yılın Şirketi’ ve ‘Yılın Enerji Sektöründeki En Yenilikçi Şirketi’ gümüş ödülün sahibi de OPET oldu. 






NURTEN ÖZTÜRK YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ ALAN İLK TÜRK…






Stevie International Business Awards’ta Türkiye adına bu yılki en önemli başarı yine OPET’ten geldi. Sosyal sorumluluk projelerinin lideri, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Stevie International Business Awards’da (IBA) “Yılın Kadını”, “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ve  “Enerji Sektöründe Yılın Yöneticisi” kategorilerinde ödül kazandı. “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görülen ilk Türk olarak tarihe geçen Nurten Öztürk, Stevie Women In Business Awards’da da ‘Yılın Sosyal Değişim Yaratıcısı’ dalında ödüle layık bulundu. 



 



“Nurten Öztürk’ün başarısı ilham verici bir liderin hikayesidir. Sektöre girişi ve başarısını inşa etme mücadelesi yaşam boyu başarının en iyi kanıtı. OPET’in çalışmalarından elde edilen sonuçlar liderliğinin öncü konumunu da destekliyor” yorumlarında bulunan Stevie jüri üyeleri, aynı zamanda OPET'in sosyal sorumluluk stratejisi ve projelerinden çok etkilendiklerini dile getirdiler. 



 



“TÜRK KADINLARI İÇİN TOPLUMSAL DEĞİŞİM YARATAN ROL MODEL”



 



Nurten Öztürk, Globee Awards Women World Awards’da ise İş Dünyasında Yılın Başarılı Kadın Rol Modeli” kategorisinde altın ödül alarak Türk Kadınları için toplumsal değişim yaratan rol model olarak gösterildi. Öztürk organizasyonda ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini kapsayan “Yılın Kadını” kategorisinde de altın ödülün sahibi oldu. Öztürk, Globee Awards Business Excellence Awards’ta ise ‘Yılın Vizyoner Kadın Lideri’ seçildi. 


                

                                                                                            

                        

                

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                9. Bandırmaspor
                9
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                11. Tuzlaspor
                9
                12
              

                            

                12. Altınordu
                9
                12
              

                            

                13. Adanaspor
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                11
              

                            

                14. Göztepe
                9
                11
              

                            

                15. Erzurumspor
                9
                10
              

                            

                16. Altay
                10
                8
              

                            

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                7
              

                            

                19. Denizlispor
                10
                2
              

                          
          

        

                  

          

            
              

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                1. Arsenal
                11
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                11
                26
              

                            

                3. Tottenham
                12
                23
              

                            

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                21
              

                            

                6. M. United
                11
                20
              

                            

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                12
                18
              

                            

                8. Liverpool
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                16
              

                            

                9. Brighton
                11
                15
              

                            

                10. West Ham United
                12
                14
              

                            

                11. Brentford
                12
                14
              

                            

                12. Everton
                12
                13
              

                            

                13. Crystal Palace
                11
                13
              

                            

                14. Bournemouth
                12
                13
              

                            

                15. Aston Villa
                12
                12
              

                            

                16. Southampton
                12
                12
              

                            

                17. Leicester City
                12
                11
              

                            

                18. Leeds United
                11
                9
              

                            

                19. Wolves
                12
                9
              

                            

                20. Nottingham Forest
                12
                9
              

                          
          

        

                  

          

            
              

                Takımlar
                O
                P
              

            
            
                            

                1. Real Madrid
                11
                31
              

                            

                2. Barcelona
                11
                28
              

                            

                3. Atletico Madrid
                11
                23
              

                            

                4. Real Sociedad
                11
                22
              

                            

                5. Real Betis
                11
                20
              

                            

                6. Athletic Bilbao
                11
                18
              

                            

                7. Villarreal
                11
                18
              

                            

                8. Osasuna
                11
                17
              

                            

                9. Valencia
                11
                15
              

                            

                10. Rayo Vallecano
                11
                15
              

                            

                11. Real Valladolid
                11
                14
              

                            

                12. Mallorca
                11
                12
              

                            

                13. Celta Vigo
                11
                11
              

                            

                14. Espanyol
                11
                10
              

                            

                15. Almeria
                11
                10
              

                            

                16. Sevilla
                11
                10
              

                            

                17. Getafe
                11
                10
              

                            

                18. Girona
                11
                9
              

                            

                19. Cadiz
                11
                7
              

                            

                20. Elche
                11
                4