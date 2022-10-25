OPET’E 30. YILINDA ULUSLARARASI 41 ÖDÜL BİRDEN

OPET, Uluslararası Stevie Ödülleri’nde 20, Globee Ödülleri’nde ise 21 ödüle birden layık görüldü. “Yılın Şirketi”, “Avrupa’nın En İyi Sosyal Sorumluluk Programı”, “Enerji Sektöründe En Yenilikçi Şirket” gibi ödüllerin sahibi olan OPET için jüri üyeleri tarafından “Türkiye’de akaryakıt sektörünün dönüşümüne öncülük ediyor” yorumunda bulunuldu.

Sosyal sorumluluk projelerinin lideri, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk; ‘Yılın Sosyal Değişim Yaratıcısı’, ‘İş Dünyasında Yılın Başarılı Kadın Rol Modeli’, ‘Yılın Vizyoner Kadın Lideri’, ‘Yılın Kadını’, ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ ve ‘Enerjide Yılın Yöneticisi’ başlıklarında ödül kazanırken Öztürk, aynı zamanda Stevie International Business Awards’da ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen ilk Türk oldu.

OPET, dünyanın önde gelen ödül organizasyonlarından üst üste aldığı ödüllerle 30. kuruluş yıl dönümünü taçlandırdı. OPET; sürdürülebilir iş anlayışı, müşteri odaklı dijital ve inovatif çalışmaları, kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi, bilinçli toplum projeleri ve bu projelerdeki bütünsel yaklaşımı ile Stevie International Business Awards, Stevie for Great Employers ve Stevie Women in Business’tan 20 ödülün birden sahibi oldu. OPET, Globee Awards ödül programları Women World Awards, CEO World Awards ve Business Excellence Awards’tan ise 21 ödül kazandı. Globee Awards Business Excellence Awards’ta ve Ceo Worlds Awards’ta ‘Enerjide Yılın Şirketi’ dalında 2 altın ödül alan OPET’in ‘Türkiye'de akaryakıt sektörünün dönüşümüne öncülük ettiğine’ dikkat çekildi. Aynı organizasyonda ‘Enerji ve Sürdürülebilirlikte Yenilikçilik’ bronz ödül, Stevie International Business Awards’ta (IBA) ise enerjide ‘Yılın Şirketi’ ve ‘Yılın Enerji Sektöründeki En Yenilikçi Şirketi’ gümüş ödülün sahibi de OPET oldu.

NURTEN ÖZTÜRK YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ ALAN İLK TÜRK…

Stevie International Business Awards’ta Türkiye adına bu yılki en önemli başarı yine OPET’ten geldi. Sosyal sorumluluk projelerinin lideri, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Stevie International Business Awards’da (IBA) “Yılın Kadını”, “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ve “Enerji Sektöründe Yılın Yöneticisi” kategorilerinde ödül kazandı. “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görülen ilk Türk olarak tarihe geçen Nurten Öztürk, Stevie Women In Business Awards’da da ‘Yılın Sosyal Değişim Yaratıcısı’ dalında ödüle layık bulundu.

“Nurten Öztürk’ün başarısı ilham verici bir liderin hikayesidir. Sektöre girişi ve başarısını inşa etme mücadelesi yaşam boyu başarının en iyi kanıtı. OPET’in çalışmalarından elde edilen sonuçlar liderliğinin öncü konumunu da destekliyor” yorumlarında bulunan Stevie jüri üyeleri, aynı zamanda OPET'in sosyal sorumluluk stratejisi ve projelerinden çok etkilendiklerini dile getirdiler.

“TÜRK KADINLARI İÇİN TOPLUMSAL DEĞİŞİM YARATAN ROL MODEL”

Nurten Öztürk, Globee Awards Women World Awards’da ise “İş Dünyasında Yılın Başarılı Kadın Rol Modeli” kategorisinde altın ödül alarak Türk Kadınları için toplumsal değişim yaratan rol model olarak gösterildi. Öztürk organizasyonda ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini kapsayan “Yılın Kadını” kategorisinde de altın ödülün sahibi oldu. Öztürk, Globee Awards Business Excellence Awards’ta ise ‘Yılın Vizyoner Kadın Lideri’ seçildi.