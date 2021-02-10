Opet Fuchs online satış platformu Fullcheck Shop ile madeni yağ sektöründe bir ilke imza attı

Opet Fuchs Satış ve Pazarlama Direktörü Erçin Bıyık, perakende satış noktalarına ve özel servislere yönelik hazırlanan Fullcheck Shop hakkında, “Opet Fuchs olarak, “Müşterilerimize doğrudan, uçtan uca ve dijital çözümler sunan bir hizmet şirketine dönüşmek” vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Fullcheck Shop ile madeni yağ sektöründe bir ilke imza attık. Tüm şirket stratejilerimiz, iş modellerimiz ve mevcut süreçlerimizi modern ve çevik dijital alt yapılarla destekleyerek birçok proje hayata geçirmiştik. Fullcheck Shop e-ticaret platformu ile de perakende satış noktalarına ve özel servislere direkt üreticiden alışveriş yapma imkanı sunuyoruz” diye konuştu.

Opet Fuchs, Fullcheck Shop e-ticaret platformu ile müşteri alışkanlıklarına da yeni bir boyut getirdi. Türkiye’nin ilk online madeni yağ platformu Fullcheck Shop, Opet Fuchs tarafından özel servis, perakende satıcı, ticari ve istasyon müşterilerine özel olarak açıldı. Her marka ve model araca uygun madeni yağ satışının gerçekleştirildiği sitede müşterilere 7/24 sipariş verme kolaylığı, üreticiden direkt alışveriş imkanı, “tık”la harca, kredi kartına taksit seçenekleri gibi kolaylıklar sunuluyor. Müşteriler ayrıca siteye özel günlük, haftalık, aylık özel kampanyaların yanı sıra sadakat sistemi, “Aldıkça kazan”, bedava kargo gibi avantajlı uygulamalardan yararlanma imkanı buluyor.

SAP “İş Dönüşümü” kategorisinde Altın ödülün sahibi oldu

Opet Fuchs’un sektördeki ilk dijital platform olan Fullcheck Shop projesi geçtiğimiz aylarda SAP Türkiye Kalite Ödülleri’nde İş Dönüşümü (Business Transformation) kategorisinde birinci olarak Altın ödüle layık görüldü. Opet Fuchs, Fullcheck Shop ile “SAP EMEA Region Quality Awards”da da “Business Transformation” alanında ülkemizi temsil edecek. 300’den fazla ürünün yer aldığı Fullcheck Shop, güncel ve sürekli değişen aylık, haftalık ve günlük 150’den fazla kampanya ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Hızlı ve yaygın teslimat ağı ile müşterilerinin tüm otomotiv gruplarına ait ihtiyaçlarını karşılayan uygulamanın uzman saha ekibi, müşteri ziyaretlerinde bulunarak ürünler, hizmetler, kampanya ve uygulamalar hakkında bilgi ve danışmanlık hizmeti veriyor. B2B müşterilerine hizmet veren Fullcheck Shop’un gelecekte B2C'ye de farklı ürün ve hizmetler sunan bir platforma dönüşmesi hedefleniyor. Bu hedefle madeni yağın yanında farklı ürün ve hizmet gruplarının satılacağı bir pazar yeri oluşturulması planlanıyor.