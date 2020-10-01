Okullar Açıldı, Özel Ders Talepleri Yine Rekor Kırdı!

Türkiye’nin hizmet alanında en büyük online platformu Armut, Türkiye genelindeki okula yardımcı ve yabancı dil kategorilerindeki talepler üzerinden oluşturduğu Türkiye Özel Ders Dosyası’nı eylül ayı talep verileriyle güncelledi. Özel derslerde tüm zamanların talep rekorunu kırdığı ağustos ayına kıyasla eylül ayı, %17’lik talep artışıyla bu rekoru sürdürdü.

Uzaktan eğitimin başlamasıyla en çok talep artışı gösteren kategori İlkokul Özel Ders oldu. 21 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan 1. sınıf öğrencilerinin, okuma yazma derslerine yardımcı özel ders içerikleri en yoğun talep alan içerik oldu. İlkokul Özel Ders talepleri, okuma yazma içerikli yardımcı derslerle birlikte %568 büyümeyle rekor kırdı.

Okula yardımcı özel ders kategorileri arasında İlkokul Özel Ders’ten sonra en çok ilgi artışının görüldüğü Matematik özel ders, ağustos ayına göre %111 büyüyerek 10 binden fazla talep aldı. Bunu %108 büyüme ile Türkçe özel ders izledi.

Yabancı dil derslerinde İngilizce ve Almanca ön plana çıkarken, İngilizce özel ders Eylül ayında geçtiğimiz aya göre %68 büyüyerek 8 binden fazla talep aldı.

Hobi Özel Ders Arayışları Devam Ediyor

COVID-19 dönemiyle veliler, evden eğitim alan çocukları için hobi özel ders arayışlarını ihmal etmedi. Armut.com verilerine göre piyano özel ders, davul bateri özel ders ve gitar özel ders en çok talep edilen hobi özel dersler oldu. Geçtiğimiz aya göre hobi özel derslerine talep %22 artarken özel ders ücretlerinde ise geçen seneye göre %15 artış gözlemleniyor.

Özel derslerde online eğitimler de revaçta. Geçen yıl özel derslerin online araçlarla yapılması talep edilmezken, bu yıl gelen taleplerin %26’sinin online olarak yapılması talep ediliyor.

Bilgisayar Tamir ve Format Talepleri Rekor Yükselişte

Bilgisayarların sıklıkla kullanıldığı uzaktan eğitimin başlamasıyla bilgisayar tamiri ve format talepleri de rekor artış gözlendi. Ağustos ve eylül aylarında talepler bir önceki döneme göre %20 artarken geçen seneye göre %85 artış gösterdi. Armut.com’a gelen talepler incelendiğinde evinden ders veren öğretmenlerin yanı sıra, uzaktan eğitim ve özel ders almak isteyen öğrencilerin bilgisayarlarını tamir ettirmek ya da format attırmak istedikleri görülüyor.