Oğuz Holding'den Soğuk Kahve Piyasasına 10 Milyon Dolarlık Dev Yatırım

2023 Kahve Zirvesi’nde Türkiye'nin en büyük içecek üreticilerinden Oğuz Holding, soğuk kahve üretimine 10 milyon doları aşkın bir yatırım yaptığını açıkladı. Yatırım, özellikle yaz aylarında ve gençler arasında giderek popülerleşen soğuk kahve sektörüne yeni bir soluk getirecek.

Oğuz Holding CEO'su Enes Örer: "Fırsat Kategorisiydi"

Kahve Zirvesi 2023'te konuşan Oğuz Holding CEO’su Enes Örer, Türkiye'nin en büyük içecek üretim kapasitesine sahip yerli ve milli değeri Oğuz Holding'in soğuk kahve sektörüne yaptığı 10 milyon dolarlık yatırımı dile getirdi. Örer, "Soğuk kahvede artan bir trend olduğu için, özellikle gençlerde ve yaz aylarında tüketiminin 2-3 kat arttığı bir kategori bu. Bizim için fırsat kategorisiydi" dedi.

Gerçek Çiftlik Sütü ile Fark Yaratıyor

Örer, 3 yıl önce 100 dönüm arazi alarak kurdukları çiftlikte 2 bin büyük baş hayvan sayesinde gerçek çiftlik sütü elde ettiklerini ve bu sütü soğuk kahve üretiminde kullandıklarını belirtti. "Bu sayede ürünlerimiz daha kaliteli ve doğal hale geliyor," diye konuştu.

Ulusal ve Uluslararası Zincirlerle İşbirliği

Soğuk kahvenin talep görmesi, Oğuz Holding’e ulusal ve uluslararası zincir mağazalardan da tedarik talepleri getirdi. Türkiye'nin 81 ilinde bayilerin bu ürünü talep ettiğini söyleyen Örer, "Bundan sonra da her yıl yüzde 5 ile yüzde 6 arasında toplam tonaj olarak artacağına inandığımız bu kategoride büyüme trendi bizim işlerimizi olumlu yönde etkileyecektir" dedi.

Gelecek Planları

Oğuz Holding, soğuk kahve kategorisindeki bu yükselişi en kaliteli şekilde değerlendirmeyi ve her yıl bu alanda büyümeyi hedefliyor.