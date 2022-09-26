OĞUZ HOLDİNG'TEN SAATTE 100 TON İÇECEK ÜRETİMİ
Türkiye ürettiği 18 milyon ton değişik türdeki meyve ile dünya üretiminde 6. sırada yer alarak dünya meyve üretiminin yaklaşık yüzde 2,8’ini karşılıyor. Türkiye meyve suyu sanayisi, ülkemizin tarıma elverişli coğrafi konumu, ihracat gücünü arttıran özel konumu, sahip olduğu iklimsel olanaklar, genç nüfusu, her geçen gün gelişen ve genişleyen dinamik iç pazarı açısından birçok avantaja sahip. Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük içecek üretim kapasitesine sahip yüzde yüz yerli ve milli değeri Oğuz Gıda, pazar payını ikiye katlayarak 2023 hedefini 4 milyar TL ciro olarak açıkladı…
103 ülkeye ihracat yapan marka ağırlıklı olarak Ortadoğu pazarına ürün gönderiyor. Asya, Balkanlar, Afrika, Avrupa ve Amerika’da dahil globalde her lokasyona ihracatı bulunuyor.
“SAATTE 100 TON ÜRETİM” KAPASİTEMİZ VAR
Oğuz Holding CEO’su Enes ÖRER: “Şu an hali hazırda 5 fabrikamız bulunuyor. Soğuk ve alkolsüz tüm içecek ürünlerini tüm gramaj ve ambalajlarda üretme becerisine, know-how bilgisine tecrübesine ve son teknoloji hatlarla donanmış tesislere sahibiz. En önemli prensibimiz gıdanın bütün sürecini yönetebileceğimiz işlere girmek. Dış kaynak kullanmıyoruz. Meyve suyu için meyve bahçelerimiz var, Adana ve Sakarya’daki fabrikalarımızda meyve suyu, enerji içeceği, limonata üretme kapasitemiz mevcut. Yine Adana’da püre fabrikamız, Konya’da soğuk kahve için kurduğumuz çiftliğimiz ile süt üretimimiz de kendi bünyemizde. Lojistiği de kendi araç filolarımızla sağlıyoruz. Bu sayede hem rekabet avantajı elde ediyoruz hem de kendi ürünlerimizin kalitesini yine kendimiz belirleyebiliyoruz. Saatte 100 ton içecek üretme kapasitesine sahibiz“ açıklamasında bulundu.
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