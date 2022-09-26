OĞUZ HOLDİNG'TEN SAATTE 100 TON İÇECEK ÜRETİMİ

103 ülkeye ihracat yapan marka ağırlıklı olarak Ortadoğu pazarına ürün gönderiyor. Asya, Balkanlar, Afrika, Avrupa ve Amerika’da dahil globalde her lokasyona ihracatı bulunuyor.

“SAATTE 100 TON ÜRETİM” KAPASİTEMİZ VAR

Oğuz Holding CEO’su Enes ÖRER: “Şu an hali hazırda 5 fabrikamız bulunuyor. Soğuk ve alkolsüz tüm içecek ürünlerini tüm gramaj ve ambalajlarda üretme becerisine, know-how bilgisine tecrübesine ve son teknoloji hatlarla donanmış tesislere sahibiz. En önemli prensibimiz gıdanın bütün sürecini yönetebileceğimiz işlere girmek. Dış kaynak kullanmıyoruz. Meyve suyu için meyve bahçelerimiz var, Adana ve Sakarya’daki fabrikalarımızda meyve suyu, enerji içeceği, limonata üretme kapasitemiz mevcut. Yine Adana’da püre fabrikamız, Konya’da soğuk kahve için kurduğumuz çiftliğimiz ile süt üretimimiz de kendi bünyemizde. Lojistiği de kendi araç filolarımızla sağlıyoruz. Bu sayede hem rekabet avantajı elde ediyoruz hem de kendi ürünlerimizin kalitesini yine kendimiz belirleyebiliyoruz. Saatte 100 ton içecek üretme kapasitesine sahibiz“ açıklamasında bulundu.