Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona salgın survivor
Türkiye'de 6 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 6 bin 918 kişinin...
Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği mesafe tüm dünyanın örnek aldığı bir başarı hikayesidir
Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği mesafe...
Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı
Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı...
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline...

Ödüllerine bir yenisini daha ekledi

Tüm global dünyanın girişimcilik konusunda kendisini geliştirmeye çalışırken başarılı girişimci Estesante Clinic Kurucusu Şebnem Demir ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Ödüllerine bir yenisini daha ekledi

Covid-19 başından bu yana her işletme zor günler yaşadı. Sağlık sektöründe sürekli kendini geliştiren EsteSante Clinic ve şubeleri ile her kadın güzeldir mottosuyla Türkiye’de sağlık sektörüne yön veriyor.
Şebnem Demir ödül aldığında şu konulara değindi; sadece ülkemizde değil dünyanın ekonomik sistemi içerisinde girişimcilik ve çalışan kadın konusundaki sıkıntılar hepimiz tarafında biliniyor. Özellikle kadınların finansal okur yazarlığa sahip olmamaları girişimcilik konusunda çekimser kalmalarının en büyük sebebi. Mevcut sistemin değişerek ekonomimizin daha ileriye gitmesi için öncelikle kız çocuklarının okutulması ve girişimciliğe teşvik edilmesi çok önemli bir konu. Önemli motivasyon kaynağı olan ödüller bence girişimci kadınların motivasyonunu arttıracaktır.”
Çalışanlarının %90’ına pozitif ayrımcılık yaptığını belirten Şebnem Demir, ekibime pozitif ayrımcılık yapıyorum. “Kadın eli ile dünya değişir, toplum gelişir” diyerek sözlerini tamamladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ödüllerine Bir Yenisini Daha EklediEstesante Clinic Kurucusu Şebnem Demir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.