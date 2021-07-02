Novadan, Uyumsoft’u seçti

İş birliği kapsamında, Novadan platformundan, Uyumsoft’un e-Fatura ve e-Arşiv Fatura çözümlerini alan eczaneler, 31 Aralık 2021 tarihine kadar e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura) uygulamasını ücretsiz olarak kullanabiliyor. 2022 yılı için ise, Novadan üyelerine özel avantajlı paketler sunuluyor.

1 Temmuz itibariyle eczaneler e-Fatura’ya geçiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, bu yılın Şubat ayında yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğe göre, 1 Temmuz 2021’ de e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan sağlık kuruluşları arasında Eczaneler de yer alıyor.

Ülkemizde 2014 yılı Nisan ayında zorunlu olan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına geçmesiyle başlayan e-Dönüşüm süreci tüm ticari işletmeleri kademe kademe kapsayarak büyümeyi sürdürüyor. Daha önceki e-Fatura geçişlerinde son gün yoğunluğu yaşandığı için, eczanelere son güne kalmadan e-Fatura’ya geçiş süreçlerini tamamlamaları öneriliyor.

Uyumsoft’un e-Fatura’ya geçiş sürecinde sağladığı avantajlar

E-dönüşümün lideri Uyumsoft, 40 binin üzerindeki yerel ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşüm sürecini yönetmeye devam ediyor. E-Dönüşüm (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye vd) sürecinde Uyumsoft’u tercih eden işletmeler, 25 yıllık dijital dönüşüm tecrübesine sahip Uyumsoft’un yenilikçi iş çözümleri sayesinde e-Belge’ye hızlı geçiş yapıp, kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde hemen uygulamayı kullanmaya başlıyorlar. Bulut çözümleri ve eUyum mobil uygulaması sayesinde, mekan bağımsız, istedikleri her yerden belgelerini oluşturabiliyor, düzenleyebiliyor, muhataplarına iletebiliyorlar. 7/24 konusunda uzman, güncel mevzuat bilgisine sahip dijital dönüşüm uzmanlarının desteği ile e-Belge süreçlerini yönetiyorlar. Ürün anlatım videolarına istedikleri zaman platform üzerinden ulaşabiliyor, UyumAkademi’nin düzenlediği ücretsiz webinarlar sayesinde, konunun uzmanlarına sorularını sorabiliyorlar. Tüm bu özellikler sayesinde operasyonlarını hızlandırıp verimliliklerini arttırıyorlar.