Novadan, Uyumsoft’u seçti

İş birliği kapsamında, Novadan platformundan, Uyumsoft’un e-Fatura ve e-Arşiv Fatura çözümlerini alan eczaneler, 31 Aralık 2021 tarihine kadar e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura) uygulamasını ücretsiz olarak kullanabiliyor. 2022 yılı için ise, Novadan üyelerine özel avantajlı paketler sunuluyor.
1 Temmuz itibariyle eczaneler e-Fatura’ya geçiyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, bu yılın Şubat ayında yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğe göre, 1 Temmuz 2021’de e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan sağlık kuruluşları arasında Eczaneler de yer alıyor.
Ülkemizde 2014 yılı Nisan ayında zorunlu olan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına geçmesiyle başlayan e-Dönüşüm süreci tüm ticari işletmeleri kademe kademe kapsayarak büyümeyi sürdürüyor. Daha önceki e-Fatura geçişlerinde son gün yoğunluğu yaşandığı için, eczanelere son güne kalmadan e-Fatura’ya geçiş süreçlerini tamamlamaları öneriliyor.
Uyumsoft’un e-Fatura’ya geçiş sürecinde sağladığı avantajlar
E-dönüşümün lideri Uyumsoft, 40 binin üzerindeki yerel ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşüm sürecini yönetmeye devam ediyor. E-Dönüşüm (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye vd) sürecinde Uyumsoft’u tercih eden işletmeler, 25 yıllık dijital dönüşüm tecrübesine sahip Uyumsoft’un yenilikçi iş çözümleri sayesinde e-Belge’ye hızlı geçiş yapıp, kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde hemen uygulamayı kullanmaya başlıyorlar. Bulut çözümleri ve eUyum mobil uygulaması sayesinde, mekan bağımsız, istedikleri her yerden belgelerini oluşturabiliyor, düzenleyebiliyor, muhataplarına iletebiliyorlar. 7/24 konusunda uzman, güncel mevzuat bilgisine sahip dijital dönüşüm uzmanlarının desteği ile e-Belge süreçlerini yönetiyorlar. Ürün anlatım videolarına istedikleri zaman platform üzerinden ulaşabiliyor, UyumAkademi’nin düzenlediği ücretsiz webinarlar sayesinde, konunun uzmanlarına sorularını sorabiliyorlar. Tüm bu özellikler sayesinde operasyonlarını hızlandırıp verimliliklerini arttırıyorlar.
YENİGÜN HABER MERKEZİ