NN Group Sigorta Cini'ni BUBA Ventures'a sattı

Teknoloji bazlı girişimleri ile dikkatleri üzerine çeken BUBA Ventures sigorta sektörüne de adım attı. Hollanda merkezli NN Group’un Türkiye’deki iştiraki olan Sigorta Cini’ni satın alan BUBA Ventures sigorta dağıtım sektörüne yeni bir sinerji kazandırmayı hedefliyor.

Türkiye’de 18 şehirde, 36 mağazada, 200’e yakın çalışanı ile sigorta karşılaştırma ve satış sitesi Sigorta Cini’nin 24 sigorta şirketi ile anlaşması bulunuyor. Sigorta Cini sigortacılık işlemlerine yönelik kullanıcılarına hem danışmanlık hem de satış hizmeti veriyor.

NN International Insurance CEO'su Fabian Rupprecht konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada; “Gerçekleştirdiğimiz kapsamlı analizin sonucu olarak Sigorta Cini'nin, yeni bir yatırımcı ile daha iyi bir konuma ulaşacağına karar verdik. NN Group olarak Sigorta Cini’nin değerli iş modelinin BUBA Ventures ile daha da ileri seviyelere taşınacağına, hem büyümesi hem de inovasyonu için yeni fırsatlar yaratilacagina inanıyoruz. Türkiye'deki bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanındaki varlığımız ise, NN Group'un ayrılmaz bir parçası olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle Sigorta Cini'nin yönetim ekibine ve personeline, son yedi yıldaki sıkı çalışmaları ve değerli katkıları için teşekkür ederiz. BUBA Ventures ile daha ileri gitmeleri yönünde başarılar dileriz” dedi.

BUBA Ventures Başkanı Timuçin Bilgör; “BUBA Ventures olarak teknolojik yatırımlar adeta bizim DNA’mızı oluşturuyor. Bu doğrultuda kuruluşumuzdan itibaren teknoloji odaklı şirketleri çok yakından takip ettik ve etmeye devam edeceğiz. Sigorta Cini de hem teknolojiyi hem de geleneksel acente anlayışını bir araya getirerek kendine özgü hibrit bir model kurması nedeniyle bizim dikkatimizi çeken bir iş modeli oldu. Biz Türkiye’nin sigorta konusunda potansiyeline inanıyoruz. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre 7 aylık dönemde sigorta şirketlerinin ürettiği toplam prim 47.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu üretimle geçen senenin aynı dönemine oranla sigorta pazarı yüzde 23.7 büyüdü. Sigorta Cini’nin de ağırlıklı iş hacmini oluşturan hayat dışı sigorta branşları geçen yılın 7 ayıyla mukayese edildiğinde yüzde 16.5 büyüdü. Dolayısıyla biz Türkiye’de sigorta sektörünün parlak bir geleceği olduğuna inanıyoruz” dedi.

Sigorta Cini Genel Müdürü Erdem Aydınlı ise söz konusu satın almaya yönelik olarak, “175 yıllık köklü bir geçmişe sahip NN Group’un bir iştiraki olarak 7 yıldır müşteri odaklı hizmet anlayışımız ve “Mahallenizin Sigortacısı” misyonumuzla yolumuza devam ettik. Bu sinerjinin BUBA Ventures ile katlanarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Türkiye’nin ilk perakende sigorta mağaza zinciri olarak ülke genelinde büyümemize devam edeceğiz. Ayrıca mağazalar dışında, farklı ve yenilikçi kanallar üzerinden müşterilerimize hizmetlerimizi sunmaya yönelik projeler üzerinde de çalışıyoruz. Online kanalda özellikle müşterilerimizin ihtiyacına en uygun ürünü seçebilecekleri karşılaştırmalı teklifler sunuyoruz. Türkiye’nin en kolay erişilebilir ve yüksek hizmet kalitesi sunan sigorta dağıtım ağı olmayı hedefliyoruz” dedi.