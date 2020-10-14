Nestlé Türkiye Çalışanları Görme Engelliler için Kitaplara Ses Oldu

Dünyanın lider beslenme, sağlık ve iyi yaşam şirketi Nestlé, Ortak Değer Yaratma anlayışına dayanan çalışmalarını iş ortamıyla sınırlandırmayıp, hayatın her alanına taşımaya devam ediyor.Zorlu pandemi şartlarına rağmen sosyal sorumluluk çalışmalarını güncel koşullara uyarlayan Nestlé Türkiye, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü’ne çalışanlarıyla destek verdi. Şirketin gönüllü çalışanlarından oluşan Nestlé Cares Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) tarafından tasarlanan internet kütüphanesi için bugüne kadar farklı kitaplardan 4000’e yakın sayfa seslendirdi. Seslendirmeler devam ediyor.

Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu Nestlé Cares Gönüllülük Kulübü’nün GETEM ile gerçekleştirdiği iş birliğinden duyduğu mutluluğu ifade ederek: “Nestlé olarak benimsediğimiz Ortak Değer Yaratma anlayışı gün geçtikçe kurumumuz dışında da etkisini artarak gösteriyor. Bugün Nestlé Cares Kulübümüzün 32 gönüllüsü, görme engelli kitapseverler için okuyor, içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında dahi çok önemli bir ihtiyacı için fayda yaratabiliyor. Dokunduğumuz yeni bir alanda ve üstelik çalışanlarımızın katkısıyla yeni bir dayanışma halkası oluşturmak bizler için büyük gurur kaynağı. Bu çalışma Nestlé Türkiye ailesi için paylaşarak çoğaltmanın en güzel örneklerinden biri” dedi.

15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü için hazırlıkların aylar öncesinden başladığını belirten Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknolojisi ve Eğitim Laboratuvarı Direktörü Engin Yılmaz; “GETEM, 2006 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulan bir e-kütüphanedir. Kataloğumuzda bulunan 45 bin civarında sesli ve elektronik eseri internet sitemiz aracılığıyla görme engellilerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Kitapları erişilebilir kılma mücadelemizi ise gönüllü okuyucularımızla sürdürüyoruz.Gerek bireysel olarak gerek şu an olduğu gibi çeşitli kurumlardan gelen gönüllü okuyucularımızın zaman ve emeklerini ortaya koymaları sonucu eser sayımız her geçen gün artıyor. Gönüllü okuyucu olarak bizlere destek veren tüm birey ve kurumlara, erişilebilirliğe yaptıkları katkı için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında, Nestlé Cares gönüllüleri “Kitaplara Ses” uygulamasıyla bir buçuk ay boyunca hikaye, ders, bilim gibi çeşitli türden kitaplar seslendirdi. Seslendirilen kitaplar GETEM’in gerçekleştirdiği kontrol sürecinin ardından 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü’nde kullanıcıların hizmetine sunuldu. Nestlé Cares Kulübü gönüllüleri, bu desteklerini proje kapsamının dışına taşıyarak kitap seslendirmeye devam ediyor.

GETEM internet kütüphanesine, GETEM web sitesinden form doldurulup hesap oluşturularak kolayca erişim sağlanabiliyor. Kütüphane ile Türkiye'de sayıları 400 bin civarında olan görme engellilerin yanı sıra, farklı engeli gereği basılı kaynaklardan sınırsızca faydalanamayan bireylerin de kaynaklara ulaşabilmesi hedefleniyor.