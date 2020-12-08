NCR Türkiye’den Koronavirüse Karşı ATM Yüzeylerine Özel Antimikrobik Koruma Kaplaması

“Organo Silane” teknolojisi baz alınarak geliştirilen bu uygulama, elektrostatik bir şekilde mikropları ve virüsleri çekerek kalıcı koruma sağlıyor. Halk sağlığını koruma konusunda bir sosyal sorumluluk projesi olarak NCR tarafından geliştirilen ve pandemi sırasında ATM’lerden para çekme konusunda tedirgin olan kullanıcılar için alınan en önemli hijyenik önlem olarak dikkat çeken Antimikrobik Koruma teknolojisini dünyada ilk kez uygulayan ülkelerden biri de Türkiye olacak.

Dünyanın en büyük ATM üreticisi NCR, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında insanların para çekme ve diğer banka işlemleri için temasta bulunduğu ATM cihazlarının sterilizasyonu konusunda harekete geçti. ATM yüzeylerini ve kullanıcılarını salgından ve Koronavirüs türlerinden korumak amacıyla “Organo Silane” teknolojisi baz alınarak geliştirilen bu uygulama, doğa dostu ve “konuk sevmez” Antimikrobik Koruma modeli sayesinde uygulanan kaplama ile gerekli hijyen şartlarını yaratarak uzun süreli koruma sağlıyor.

ATM Antimikrobik Koruma, kaplama uygulanmış yüzeylerde virüs, bakteri, mantar gibi organizmaların yaşamasını zorlaştırarak dokunma yoluyla buluşma olasılığını sınırlandırıyor. Standart temizlik ve dezenfeksiyon süreçlerinin sıklığını azaltmayı ve etkinliğini artırmayı sağlıyor. Ayrıca, yüzeylerin çiziklere daha dirençli hale gelmesine yardımcı olarak, mikropların zaman içinde birikmesini önlüyor.

NCR tarafından şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İspanya ve Danimarka’daki ATM’lerde uygulanan yeni teknolojiyi dünyada ilk uygulayan ülkelerden biri de Türkiye olacak.

Nano teknolojili koruma kalkanı ile sağlanan pratiklik ve düşük maliyet

Yakın zamanda NCR Türkiye tarafından ülkemize getirilen Antimikrobik Koruma, eğitimden geçmiş saha teknisyenleri tarafından özel ekipmanlarla ATM’lere uygulanıyor ve ATM üzerine NCR tarafından uygulamanın gerçekleştirildiğine dair bir bilgi etiketi yapıştırılıyor. Dokunmatik ekran, tuş takımı, kart okuyucu ve diğer tüm yüzeylerle uyumlu olacak şekilde tasarlanan koruma etkisinin kalıcı olması için, uygulamanın 6 ayda bir tekrarlanması gerekiyor. Koruma, yağmur ve standart temizlik süreçlerinde kullanılan kimyasal bileşenlerden etkilenmiyor, insan sağlığı ve çevre dostu olarak güven veriyor. Ayrıca, uygulama öncesinde haftada 3 temizlik gerektirirken, sonrasında 1 temizlik ile toplam temizlik maliyetlerinde %66 azalma sağlıyor.