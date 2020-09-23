NATO’ya 1 milyar maske gönderecek

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (KOVİD 19) salgını sonrası en stratejik ürün haline

gelen maskede 200 milyon TL ile ilk ve en büyük yatırımlardan birini hayata geçiren A&S

Yatırım Holding iştiraki Global Maske, NATO'nun resmi maske tedarikçilerinden biri oldu.

A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, NATO'nun gönderdikleri

numuneleri çok beğendiğini ve sipariş vermeye başladığını belirterek, en az 1milyar adet mal

göndereceklerini söyledi. Fiyata bağlı olarak satışın 5 milyar adede kadar çıkabileceğini de

ifade eden Uğur Akkuş, kurallar gereği tek bir tedarikçi ile çalışamayan NATO'nun 3 yılda 24

milyar adet alım planladığını açıkladı.

Koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü mart ayında 28 gün gibi kısa bir sürede üretime

başlayan Global Maske, halihazırda 16 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Günlük 50 milyon adet

üretim kapasitesine sahip üretim tesisinde 400 kişilik istihdam gerçekleştirdiklerini ifade eden

Uğur Akkuş, tesisin en önemli özelliğinin el değmeden, tamamen hijyenik şatlarda üretim

yapmak olduğunun altını çizdi. Uğur Akkuş, bu kapsamda 28 adet belge ve teste sahip

olduklarını vurguladı.

İç piyasaya hibe ediyor

İç piyasaya hiç ürün satmadıklarını, sadece hibe ettiklerini de anlatan Uğur Akkuş, "Milli

dayanışma kampanyasında USAŞ ile anlaştık. Bu kapsamda 'üretimimizin yüzde 30'unu

devlete hibe edeceğiz' dedik. Daha sonra DMO devreye girdi. DMO da ihracata hibe şartı

getirdi. Biz de zaten iç piyasaya satmıyoruz sadece hibe ediyoruz, ihracat yapıyoruz” diye

konuştu. 16 ülkeye ihracat yapan Global Maske yıl sonuna kadar 500 milyon TL'lik ihracat

değerine ulaşmayı hedefliyor.

“Maske değil peçete üretiyorlar”

Son dönemde maskede, merdiven altı sağlıksız üretim yapıldığına dikkat çeken Uğur Akkuş,

maske üretiminde Bakanlık onayı, AB standartları belgesi, çevre testleri olması gerektiğini ve

Bakanlığın da bunları çok iyi denetlemesi gerektiğini söyledi. Ancak Türkiye’de işin ehli

olmayan birçok üreticinin tekstil atölyelerinde hiçbir hijyen kuralına uymadan üretim yaptığını

belirten Uğur Akkuş "Beni her gün '5 milyon maske var, alır mısınız, size üretelim mi' diye

arıyorlar. Maske değil peçete ürettiler, şimdi satamıyorlar. Hepsi kapanacak. Türkiye maske

çöplüğüne döndü” değerlendirmesinde bulundu.

En büyük pazarı ABD

Şirketin en büyük pazarlarından birinin ABD olduğunu ifade eden Uğur Akkuş, ABD'de

önemli bir sağlık kuruluşuna numune olarak 100 bin adet gönderdiklerini ve sonrasında

sözleşme yaptıklarını açıkladı. Uğur Akkuş “Kendi özel kutularına bizim Global logomuzu ve

büyük harflerle de 'Made in Turkey' yazdırdı. Biz şimdi ABD’ye artan oranlarda her ay mal

gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Gemide yaptığı üretimle gündeme gelen Global Maske’nin, 60 milyon yatırım yapılan ilk

gemisi ABD’ye 15 gün içinde malı indirecek. Uğur Akkuş "3 gemi için 200 milyon civarında

yatırım öngörmüştük. Piyasa şartlarını değerlendiriyoruz. Talep ve şartlar istediğimiz gibi

giderse diğer iki yatırımı hayata geçireceğiz" diye konuştu.