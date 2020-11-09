Nalan Güven, “İstanbul’un kalbindeyiz, Balkanlardan ve Rusya’dan misafirlerimizi ağırlıyoruz”

“ Otellerimizin lokasyonu İstanbul’un kalbinde olduğu için, kısa mesafeli uçuşların yapıldığı Bulgaristan, Romanya, Rusya gibi komşu ülkelerden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kapalıçarşı ve Sultanahmet Cami gibi tarihi mekanlara yakınlığımız nedeniyle, otelimize talep her dönem yüksektir. Şehrin haşmetli Osmanlı Camilerini, birinci sınıf kültürel yerlerini, baharatların ve kültürlerin harmanlandığı olağanüstü pazarlarını ve çarşılarını keşfetmek için Balkanlar ve Rusya’dan gelen turistler, bu yıl bizi besleyen ana damarlar oldu. Bu yıl Mart ayı itibariyle düşüşleri diğer oteller gibi biz de yaşadık. Ancak yaz ile beraber artış trendini yakalayarak, hedeflediğimiz doluluğa ulaşmak için çalışıyoruz. Aşı veya başka bir tedavi çözümünün bulunmasıyla, 2021 yılının turizm için toparlama yılı olacağını söyleyebiliriz” dedi.

Çözüm üretirken, sorundan uzaklaşmamak ve sonuç odaklı olmak gerekiyor

Ç özüm üretirken, sorundan uzaklaşmamak ve sonuç odaklı olmanın başarıya giden yol olduğunun altını çizen Nalan Güven, konuşmasına şöyle devam etti:

“ Bir konu hakkında ö nemli kararlar alınırken, tüm personelin yönetime katılmasının verimliliği arttıracağını düşünüyorum. Kişisel mesleki bilginin gelişimine vereceğimiz önem, yönetim biçiminin temelini oluşturuyor. Emeği, grup çabasına dönüştürmek de, ekip sorumluluğuna olan eğilimi artırıyor. Grup üyelerinin “şapkaları değiştirerek”, yani bir diğerinin yerini alarak, bu dengeyi sağlama yeteneği çok önemlidir. İnsanlar arası ilişkiler samimidir ve yalnız yöneticiler astlarıyla, ustabaşılar personelleriyle değil, herkes birbiriyle ilgilidir. Yönetimin işlevi de, daha iyi bir koordinasyon yoluyla verimliliği ve etkinliği artırmaktır. Yüksek kalitenin, çalışanların servis hizmetini sürekli geliştirmesinden ve servis hizmetindeki yeniliklerden kaynaklandığı görüşündeyim. İçinde bulunduğumuz süreçte, ç alışanlarımız ile iletişimimizi ve toplantılarımızı arttırdık. Çalışanlarımızın üzerindeki stresi biraz olsun azaltmak amacıyla, diyaloglarımızı empatiye ve ihtiyaçlara özen göstererek sürdürüyoruz. Kısaca bu dönemde işletmelerin, hem sağlığını, hem de işini kaybetme endişesini aynı anda taşıyan bireylerin hissettiği belirsizlik duygusunun önüne geçmek için, güçlü ve şeffaf iletişim bağı kurması önemlidir. Çalışanlarıyla sık sık iletişim halinde olan yöneticiler, beklentilerini daha iyi anlatırlar ve bu süreci en az hasarla atlatacaklardır” diye konuştu.

Turizmde değerli kaynak, “insan kaynağı”

Hizmet sektörü olan turizmde insan kaynağının önemine değinen Nalan Güven, şunları kaydetti:

“ En değerli kaynağımız, insan kaynağımızdır. Özellikle, turizm misafir memnuniyeti üzerine kurulu olduğu için eğitimli, deneyimli, empati kurma becerisi yüksek, çözüm odaklı çalışanlarımız sayesinde başarıyı yakalayabiliyoruz. Ne yazık ki, çoğu zaman otelcilik hizmetleri yeterince önemsenmiyor olabiliyor veya verilen hizmetin kalitesini sürekli olarak artırmaya dayalı bir sistem oluşamayabiliyor. Burada sektör çalışanlarının, başkaları ile değil, kendi yetenekleriyle yarış halinde olmaları ve hedeflerini belirlemeleri önemlidir. Artaş Grubu bünyesindeki otellerimizde, tüm çalışanlarımıza eşit haklar sağlanmıştır ve kariyer planları oluşturulmuştur. Başarılı ve vizyonu olan her çalışanımız için bünyemizde sürekli yeni fırsatlar doğmaktadır” dedi.

Platon: “Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulursun”

İçinde bulunan sürecin çalışanlar kadar, yöneticileri de etkilediğini anlatan Nalan Güven, konuşmasında şunları belirtti: