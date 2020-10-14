n11 WhatsApp Canlı Destek Hattı’yla ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor

Canlı destek hizmetiyle müşterilerinden gelen tüm soruları kesintisiz bir şekilde yanıtlayan n11.com, WhatsApp Canlı Destek Hattı'nı da kullanıma açarak müşteri deneyimindeki iddiasını bir adım öteye taşıyor. Türkiye'deki açık pazaryerleri arasında WhatsApp üzerinden kesintisiz 7 gün 24 saat canlı destek hizmeti sunan ilk ve tek alışveriş platformu olan n11.com, satın alma yapılıp yapılmaması gözetmeksizin tüm kullanıcıların sorularını WhatsApp Canlı Destek Hattı'ndan yanıtlayacak.