Mutfak Mobilya Pazarında Hâkimiyet Merdiven Altı Üretimde

Bodrum’da hazır mutfak üretimini ilk yapan firmalardan biri olan Bodrum Mutfak Mobilya, üretimde ve tasarımda gösterdiği yüksek kaliteli ürünleriyle mutfak mobilya pazarında adından söz ettiren bir konuma yerleşti. 2022 yılı içerisinde hedefledikleri büyüme oranını aştıklarını belirten Bodrum Mutfak Mobilya Kurucusu Mustafa Güneri, 2023 yılına yönelik en büyük hedefinin Ar-Ge ve üretim çalışmaları ile yurt dışına açılmak olacağını belirtti. Sektördeki kalifiye eleman sorununa ve merdiven altı üretime de değinen Güneri, sektörde asıl hâkimiyetin merdiven altı üretiminde olduğunu 2023 yılında bu sorunlar ile ilgili önemli adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.

Son 2 yılda Muğla’da artan nüfus yoğunluğu ile birlikte büyük bir ilgi gören mutfak mobilya pazarı, yakaladığı ivmeyi sürdürmeye devam ediyor. Artan talep yoğunluğu üzerine üretim tesisindeki kapasitesini yüzde 35 artıran Bodrum Mutfak Mobilya, 20 farklı konsept mutfağın yanı sıra kişiye özel gerçekleştirdiği tasarımlarla dikkat çekiyor.

2022 yılında yüzde 27 büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Bodrum Mutfak Mobilya Kurucusu Mustafa Güneri, “Son 2 yılda bölgemizin yoğunluğundan kaynaklı büyük bir ivme yakaladık, bu ivmeyi markamıza yaptığımız yatırımlar ile devam ettirmeye çalışıyoruz. Üretim kapasitemizi ve model sayılarımızı artırdık. Her geçen yıl üretim ve tasarım anlamında markamıza artı değer katmaya devam ediyoruz. 2023 yılında hedefimiz yüzde 35 üzerinde büyümek. 2023 yılı içerisinde ihracat çalışmalarımıza hız kazandırarak yurt içi ve yurt dışında yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Sektörün yaşadığı en önemli sıkıntıların başında gelen kalifiye eleman sorununa ve merdiven altı üretime de değinen Güneri, “ Sektörde rekabet edebilmek kalifiye ve vasıflı insan gücü ve aklı ile mümkün. Bu anlamda yaşanan sıkıntıyı Bodrum Mutfak Mobilya’nın kurum kültürü ve ustalık okulu altında kendimiz geliştirmeye odaklanıyoruz. Sektörün yaşadığı bir diğer sorun ise merdiven altı üretim. Sektörün asıl hâkimi merdiven altı üretim yapan işyerleri diyebiliriz. Bu tarz üretim yapan işyerleri, daha fazla denetim yapılması ve ardından vergi sistemine dâhil edilmesiyle sonlanabilir. Türkiye’de normal bir mutfağın ortalama ömrü 15 yıldır. Bu ömür kurumsal firmalar için 25-30 yıla kadar çıkıyor. Üretimde kalitenin artması için merdiven altı üretim ile ilgili önemli adımların atılması gerekiyor” dedi.