Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın survivor korona corona
ÖSYM sınav başvurularında HES kodu isteyecek
ÖSYM sınav başvurularında HES kodu...
'1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart 2022'de hizmete sunmayı hedefliyoruz'
'1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart...
Azerbaycan'ın yanındayız
Azerbaycan'ın yanındayız
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Doğu Akdeniz'de çözümün yolu, diyalog ve müzakeredir
Doğu Akdeniz'de çözümün yolu, diyalog...

Mustafa Ali Akalın Almanya’nın yıldızlarına araba satıyor

Çevresinde araba tutkusuyla tanınan Mustafa Ali Akalın bu hobisini mesleğe dönüştürdü, Almanya’da bir oto dizayn şirketi kurdu. Lüks araçlarda yaptığı estetik tasarımlarla Almanya’daki şöhreti günden güne yayılan Akalın’ın müşterileri arasında ülkenin ünlü sanatçı ve futbolcuları da var.

Mustafa Ali Akalın Almanya’nın yıldızlarına araba satıyor


Yaşamını Almanya’da sürdüren Mustafa Ali Akalın, Bavyera eyaletinde bulunan Mainburg kasabasında kurduğu MH VIP Design adlı şirketiyle otomotiv dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Araba tutkusunu mesleğe dönüştürerek VIP araçlar modifiye etmeye başlayan Akalın, imza attığı şık, estetik ve konforlu tasarımlarla adını çok kısa süre içinde duyurmayı başardı. 


HEDEF: DÜNYANIN EN İYİSİ OLMAK


MH VIP Design şirketinin müşterileri arasında Alman futbolcular, sanatçılar ve işadamları da var. Çok sayıda tanınmış isme lüks otomobil satan, ayrıca araçlarının içini dizayn eden Mustafa Ali Akalın, şirketler için de VIP arabalar tasarlıyor. Başarılı girişimcinin hedefi ise alanında dünyanın en iyisi olmak.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.